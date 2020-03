Na moskevském letišti Šeremetěvo nouzově přistál Superjet-100

Letadlo Suchoj Superjet-100 mimořádně přistálo na letišti Šeremetěvo. Pro agenturu Sputnik to sdělil mluvčí pohotovostních služeb.

Upřesnil, že letadlo letělo z Krasnodaru do Moskvy. Na palubě bylo 80 lidí.

Příčinou nouzového přistání bylo spuštění senzoru poruchy na hydraulickém systému.

„Všechno proběhlo dobře,“ uvedl zdroj.

Nyní zbývá zjistit, zda v letadle opravdu došlo k nějaké poruše, dodal.

Dochází k tomu často

Připomeňme, že také letadlo Suchoj Superjet 100, které vyletělo na konci února z Moskvy a směřovalo do Permu, muselo mimořádně přistát v Šeremetěvu. Přičinou měla být vibrace jednoho z motorů. Přistání proběhlo normálně, k žádným zraněním nedošlo.

Loni v červnu jsme zase informovali o tom, že Boeing 737 mířící do Berlína nouzově přistál v Moskvě.

Nečekaný problém zaznamenali piloti Boeingu 737 poté, co vzlétli z moskevského letiště Vnukovo. Letoun mířící do německého hlavního města musel let přerušit a nouzově přistát.

Na palubě bylo 101 cestujících. Podle dostupných informací problém hlásil snímač turbodmychadla. Piloti se proto rozhodli let přerušit a vrátit se zpět na letiště Vnukovo. Ve společnosti Utair, které letadlo patří, uvedli, že během letu vypadly kyslíkové masky.