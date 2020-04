Epidemiolog varoval před možností vzniku infekce nebezpečnější než COVID-19

Po překonání nynější pandemie se může objevit virus ještě nebezpečnější, varoval Gundarov. „Koronavirus se ukázal být silnějším než chřipka. Další infekce může být ještě agresivnější,“ podotkl.

Profesor vyslovil názor, že příčinou rychlého šíření COVID-19 byl boj s jinými chorobami. Poukázal na to, že v posledních 15 letech díky očkování prakticky zmizela chřipka typu A a B.

„Díky úspěchům zdravotnictví byla skoro zcela zničena chřipka a místo ní se rozšířily kmeny koronaviru. Zašlápli jsme botou jeden virus a vypěstovali jsme na jeho místě druhý,“ řekl Gundarov.

Počet nakažených v ČR

Počet nakažených koronavirem v Česku v danou chvíli činí 3330 osob. V úterý přibylo 329 případů, což je zatím druhým nejvyšším v Česku. Více pacientů přibylo pouze minulý pátek, kdy to bylo 373 nemocných. Uzdravilo se 45 lidí, 31 pacientů v nemocnicích zemřelo.

V zemi byla v souvislosti s onemocněním zavedena jistá opatření. V pondělí vláda schválila prodloužení omezení volného pohybu osob. Nově tak toto omezení trvá do 11. dubna do 6:00. V Česku také stále platí zakáz pobývat na veřejných místech v počtu větším než dvě osoby a pro občany se vztahuje také povinnost nosit roušku na veřejných místech. Výjimku tvoří děti do dvou let a řidiči, kteří se nachází ve vozidle sami.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 862 650 lidí, 42 528 pacientů na nemoc zemřelo a 179 127 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků koronaviru, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.