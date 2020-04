Že by vyřešeno? Čínští vědci našli způsob léčby koronaviru

Odborníci provedli experiment na zlatých křečcích, jejichž protein ACE2 je podobný lidskému. Podle informací vědců právě přes tento protein proniká koronavirus do organismu.

Výzkumníci zavedli hlodavcům SARS-CoV-2 a pak vybrali uzdravené jedince, v jejichž organismech se vyprodukovaly protilátky. Na základě krve zvířat, která koronavirus prodělala, se dělalo sérum, které se zavádělo zdravým křečkům. Poté byla tato zvířata také infikována koronavirem.

Vyšlo najevo, že po použití séra bylo virové zatížení organismu desetkrát menší. Podle názoru vědců pomůže tento způsob značně zmírnit proces uzdravení také u lidí.

Počet nakažených v ČR

Počet nakažených koronavirem v Česku v danou chvíli činí 3330 osob. V úterý přibylo 329 případů, což je zatím druhým nejvyšším v Česku. Více pacientů přibylo pouze minulý pátek, kdy to bylo 373 nemocných. Uzdravilo se 45 lidí, 31 pacientů v nemocnicích zemřelo.

V zemi byla v souvislosti s onemocněním zavedena jistá opatření. V pondělí vláda schválila prodloužení omezení volného pohybu osob. Nově tak toto omezení trvá do 11. dubna do 6:00. V Česku také stále platí zakáz pobývat na veřejných místech v počtu větším než dvě osoby a pro občany se vztahuje také povinnost nosit roušku na veřejných místech. Výjimku tvoří děti do dvou let a řidiči, kteří se nachází ve vozidle sami.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 874 615 lidí, 43 430 pacientů na nemoc zemřelo a 184 952 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků koronaviru, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.