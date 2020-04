V italské provincii vysvětlili anomální odolnost vůči COVID-19

Třeba v regionu Emilia-Romagna je přes 14 tisíc nakažených, z nichž připadá na Ferraru pouhých 307, přitom většina případů byla zaznamenána na hranici s Bolognou.

Komisař služby civilní obrany Sergio Venturi prohlásil, že u obyvatel provincie se mohly vypracovat mechanismy přirozené odolnosti organismu.

„Příčina je možná v tom, že je to malarická oblast, nebo je to spojeno s talasémií – chorobou, která se dědí podle recesivního typu,“ řekl Venturi.

Itálie je na prvním místě v Evropě v rozšíření koronaviru. Podle oficiálních údajů tam bylo zaznamenáno již přes 105 tisíc případů nakažením novým typem koronaviru, zemřelo více než 12 tisíc lidí.

Počet nakažených v ČR

Počet nakažených koronavirem v Česku v danou chvíli činí 3330 osob. V úterý přibylo 329 případů, což je zatím druhým nejvyšším v Česku. Více pacientů přibylo pouze minulý pátek, kdy to bylo 373 nemocných. Uzdravilo se 45 lidí, 31 pacientů v nemocnicích zemřelo.

V zemi byla v souvislosti s onemocněním zavedena jistá opatření. V pondělí vláda schválila prodloužení omezení volného pohybu osob. Nově tak toto omezení trvá do 11. dubna do 6:00. V Česku také stále platí zakáz pobývat na veřejných místech v počtu větším než dvě osoby a pro občany se vztahuje také povinnost nosit roušku na veřejných místech. Výjimku tvoří děti do dvou let a řidiči, kteří se nachází ve vozidle sami.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo 874 615 lidí, 43 430 pacientů na nemoc zemřelo a 184 952 se z ní vyléčilo.

Co se týče příznaků koronaviru, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.