Vědci zjistili, jaké je riziko úmrtí na koronavirus v závislosti na věku

Odborníci analyzovali oficiální únorová data o případech infekce COVID-19 v Číně a dalších 37 zemích. Vědci vytvořili koeficient úmrtnosti na následky viru tak, že rozdělili infikované lidi do skupin podle věku.

Výsledky ukázaly, že pravděpodobnost úmrtí na koronavirus ve věku do 39 let je téměř nulová, ve věku 40–49 let tvoří 0,2 procenta, 50–59 let - 0,6 procenta, 60–69 let - necelá dvě procenta.

Rizikovou skupinu tvoří lidé ve věku 70 až 79 let (4,3 procenta) a starší než 80 let - 7,8 procent.

Jsou i další nemoci

Dříve Server Blesk upozorňoval na to, že za podmínek šíření choroby, kterou vyvolává Covid-19, lidé zanedbávají riziko jiných onemocnění, která momentálně nejsou ve středu pozornosti.

Podle profesora a předsedy České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) Michala Vrablíka kardiovaskulárním chorobám, na které v České republice ročně umírá 50 tisíc lidí, lze předcházet, jelikož ve většině případů je způsobuje vysoký cholesterol. Vědec si myslí, že zrovna tento problém bude přetrvávat i nadále.

„Zatímco koronavirovou epidemii zcela jistě zvládneme, tak problematika vysokého cévního rizika s českou populací zůstane a domníváme se, že právě otázky, které se týkají cholesterolu, jeho zvýšených hladin – a jak jsme se dozvěděli na sklonku loňského roku, optimální hladiny cholesterolu jsou skutečně podstatně níže, nežli jsou ty průměrné hladiny v České republice – tak tuhle problematiku budeme muset řešit i dávno po odeznění koronavirové epidemie,“ podotkl.