Následkem krize v Itálii bude smrt eura. Pouze dva státy mohou tomu zabránit, říká bývalý italský premiér Monti

Prudké zvýšení státního dluhu v Itálii v důsledku koronavirové krize může způsobit krach eurozóny. Bývalý italský premiér Mario Monti je přesvědčen, že Německo a Nizozemsko by mohly pomoci nejchudším zemím prostřednictvím vydání eurobondů s cílem zachránit eurozónu.

Krize spojená s rozsáhlým šířením koronaviru COVID-19 nutí italskou vládu vzdát se strategie dodržování omezeného rozpočtového deficitu. Vláda Giuzeppe Conteho chce uvolnit až 50 miliard eur, což nevyhnutelně přivede k navýšení státního dluhu. Státní zadluženost Itálie by tak mohla v budoucnu přesáhnout 150 % hrubého domácího produktu. Tato skutečnost patrně může mít znoubné důsledky pro celou eurozónu. Český ekonom Lukáš Kovanda ve svém tweetu odkazuje na slova bývalého italského premiéra Maria Montiho a dochází k závěru o existenci závažných problémů v italské ekonomice, které mohou mít fatální vliv na osud celé eurozóny.

„Buď Německo či Nizozemsko přistoupí na vydávání eurobondů, nebo nastane smrt eura. To říká Mario Monti, někdejší eurokomisař a italský premiér. Právě italská ekonomika je v natolik kritickém stavu, že pokud prý za její dluh nepřevezme odpovědnost Německo & spol., eurozóna končí,” uvedl Kovanda.

Hrozí některým států vyloučení z eurozóny?

Řada uživatelů vyjádřila svůj názor pod tweetem Lukáše Kovandy. Bývalý ministr financí České republiky Miroslav Kalousek odpověděl Kovandovi a vyslovil přesvědčení, že ke zhroucení eura nedojde. Připustil však, že by o místo v eurozóně mohl někdo přijít.

„Neskončí. Je to 2. rezervní měna na světě a její konec by měl naprosto nedozírné důsledky. To Německo a Francie nikdy nepřipustí. Ale může se stát, že eurozóna bude štíhlejší,” napsal český politik, jenž momentálně zastává post předsedy poslaneckého klubu TOP 09.

Uživatel Rostislav Plíva si je jistý, že by Německo nemělo nechat Itálii finančně krvácet, jelikož by to znamenalo nejen ekonomickou, ale i politickou katastrofu.

„To by bylo politické selhání obrovského rozměru. Německo to nepřipustí. Budou eurobondy. Můj tip. I změny na výnosech německých státních dluhopisů naznačují, že trhy počítají nejvíce s touto variantou,” sdělil svůj názor dotyčný.

Koronavirus jako možný hrobník eura

Bezpečnostní expert Lukáš Visingr ve svém rozhovoru pro portál Parlamentí listy vyjádřil přesvědčení, že koronavirová krize zlomí hůl nad společnou evropskou měnou stejně jako nad Evropskou unií v její současné podobě. Důvodem je podle Visingra to, že finanční a ekonomická krize vyvolána pandemií koronaviru učiní velký nátlak na evropskou měnu, jehož následkům euro nakonec podlehne.