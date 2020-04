Vědec vysvětlil, proč ve Švédsku nezavedli karanténu kvůli COVID-19

Opatření podnikaná ve Švédsku proti šíření koronaviru jsou nyní nejmírnější v Evropě. V zemi jsou dosud otevřeny mateřské školky a školy, restaurace a tělocvičny. Omezení se týká jen shromáždění více než 50 lidí. Univerzity a starší třídy škol přešly na dálkové studium. Všechny ostatní pokyny vlády – převést pracovníky na práci z domova, zůstávat doma při sebemenších symptomech virového onemocnění a nenavštěvovat starší příbuzné, mají ráz doporučení.

Poté, co Dánsko a Norsko před čtrnácti dny oznámily uzavření hranic a veřejných míst, očekávali Švédové od svých úřadů stejná opatření. Police supermarketů se vyprázdnily a stejně jako po celém světě byl zvláště vyžadován toaletní papír. Ulice Stockholmu byly chvíli prázdné. Karanténa ale zavedena nebyla a život ve městě se postupně vrátil do normálních kolejí.