Čínští vědci vyvíjejí elektrostatické antivirové roušky. Jaké jsou jejich výhody oproti rouškám N95?

Ten v rozhovoru uvedl, že pro viry je těžké přežít osaměle ve vzduchu: šíří se hlavně pomocí přilnutí k částicím. Virus se proto musí nejdříve něčeho chytit. Průměr takových částic je obvykle menší než PM 2,5, asi 1 mikron.

