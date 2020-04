WHO uvažuje o možnosti přenosu koronaviru vzduchem

Existuje pravděpodobnost přenosu nového koronaviru vzduchem a od asymptomatických nosičů, ale k většině nákaz dochází kapénkovou infekcí vzduchem od lidí se symptomy nemoci, řekl Michael Ryan, ředitel programu WHO pro mimořádné situace v oblasti zdravotnictví na briefingu v Ženevě.

„V současné době je publikováno mnoho článků o způsobech asymptomatického přenosu viru. Zdá se, že v Singapuru dospěli k závěru, že asi 6 % nákaz je způsobeno asymptomatickými lidmi. Nebudu to vyvracet, ale je naprosto jasné, že na druhé straně je 94 % infekcí od lidí s příznaky. Musíme se tedy podívat na to, co je motorem této epidemie. Vždy existuje možnost přenosu viru od lidí bez příznaků, vždy existuje možnost přenosu viru vzduchem. Ale v tomto případě stále ještě předpokládáme, že motorem pandemie je kýchání nebo kašel nebo infikované povrchy,“ řekl.

Podle jeho slov skupina odborníků WHO v současné době studuje všechny možné materiály, aby vyhodnotila účinnost používání ochranných roušek u zdravých lidí. Prioritou však zůstává poskytování chirurgických a speciálních lékařských roušek lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou v současné době v první linii boje proti COVID-19.

Kočka nakažená koronavirem

V Hongkongu byl zaznamenán případ onemocnění kočky. Její majitel byl dříve hospitalizován s nákazou COVID-19. Oznámila to Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Kočka byla umístěna do karantény dne 30. března poté, co se zjistilo, že její majitel je infikovaný koronavirem. Testy později ukázaly, že i ona je infikována. V organizaci dodávají, že kočka neměla žádné specifické symptomy.

Dříve v Hongkongu byl potvrzen přenos koronaviru na psa.