V obytné budově v Moskevské oblasti došlo k výbuchu plynu. Jeden člověk zemřel a další jsou zranění

Podle informací daného úřadu explodoval v bytě ve třetím patře plynový bojler. Po výbuchu se zřítil druhý vchod do domu, a to od třetího do pátého patra. Obyvatelé sousedních vchodů byli evakuováni.

Podle předběžných údajů při tomto incidentu zahynul jeden člověk a další čtyři byli zraněni.

Nad celou věcí převzal kontrolu guvernér moskevského regionu Andrej Vorobjov. Ten nařídil, aby byli postižení lidé umístěni na místa dočasného pobytu a aby jim bylo zajištěno vše potřebné. Na místo nehody vyrazil také šéf ministerstva pro mimořádné situace Sergej Poletykin.

Воробьев взял под личный контроль взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево. На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Полетыкин.



Главе мунинципалитета поручено обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым. pic.twitter.com/Qh1ZUkEY7g — Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) April 4, 2020

Vyšetřovací výbor RF již zahájil vyšetřování.

Na internetu se již objevily první videa z místa nehody. První záběry natočil řidič z projíždějícího auta. Na druhém videu jsou vidět následky výbuchu: vypadá to, že dům byl roztrhán na kusy a třetí, čtvrté a páté patro bylo zcela zničeno.

В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в жилом доме.



Очевидец снял на видео: pic.twitter.com/sP1RLwF6hN — A.C.A.B. (@MrMaaay) April 4, 2020