Lékař vysvětlil, proč je v rámci prevence koronaviru potřeba pít více vody

Při této příležitosti zdůraznil, že voda je hlavním nástrojem pro regulaci metabolických procesů v organismu, a také pro zajištění dodání výživných látek do buněk, stejně jako pro vylučování odpadních produktů ze životně důležitých procesů.

Lékař připomněl, že voda zajišťuje odvádění toxinů, reguluje teplotu těla a hustotu krve. V opačném případě se toxiny hromadí v krvi a v důsledku toho se může rozvinout tzv. urolitiáza nebo může dojít k selhání ledvin.

Za jedno z opatření na ochranu před koronavirovou infekcí označil Akgül zachování imunity, což vyžaduje správnou a vyváženou výživu.