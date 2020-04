„Naši občané umírají. EU může selhat.” Média šíří varovný článek španělského premiéra. Politik vyzývá k jednání

Nejvíce infikovaná země v EU

Podle portálu wordometers.info počet potvrzených případů nakažení novým koronavirem přesáhl ve Španělsku 130 tisíc lidí, země předstihla Itálii (kolem 125 tisíc případů) a dostala se na první místo v Evropské unii. Podle počtu úmrtí je Španělsko stále na druhém místě v Evropě (12 418 úmrtí) - nejhorší je situace v Itálii (15 362 úmrtí).

Od 14. března platí ve Španělsku stav vysoké pohotovosti, ten byl prodloužen do 11. dubna a možná bude trvat ještě déle. Obyvatelé mají právo odejít z domova pouze ve výjimečných případech: nakupovat jídlo, léky, dostat se do nemocnice nebo práce. Do 9. dubna jsou v zemi pozastaveny veškeré aktivity, které nesouvisely se životně důležitými potřebami.

Sánchez: Je čas pro jednotnou Evropu

Španělský premiér Pedro Sánchez na skutečnou situaci zareagoval článkem, který začala sdílet evropská média. Politik píše, že Španělsko a další země čelí těžkým časům a válčí proti „neviditelnému nepříteli, který testuje budoucnost evropského projektu“.

„Evropa zažívá největší krizi od 2. světové války. Naši občané umírají nebo bojují o život v nemocnicích přeplněných kvůli pandemii, která představuje největší hrozbu pro veřejné zdraví od chřipky z roku 1918,” uvádí jeho slova list El País.

„Okolnosti jsou výjimečné a vyžadují důraznou reakci: buď se postavíme proti této výzvě, nebo selžeme jako unie. Je to kritický okamžik, ve kterém i ty nejvíce proevropské země a vlády, jako Španělsko, potřebují důkaz skutečného závazku. Potřebujeme silnou solidaritu,” uvádí.

Španělský premiér si myslí, že již existující opatření, jako je dočasný program nouzového nákupu Evropské centrální banky (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) či plán Evropské komise pro lidi, kteří přišli o práci, nejsou sama o sobě dostačující. Politik vyzval k zavedení válečného hospodářství a také vytvoření mechanismu vzájemného dluhu k nákupu nezbytných zdravotnických potřeb v rámci jednoho bloku, zkoordinování strategií v oblasti kybernetické bezpečnosti a vytvoření pohotovostního plánu, jak se Evropě vyrovnat s pandemií.