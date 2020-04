Ruští vojenští specialisté zahájili dezinfekci v Srbsku

„Podle schváleného plánu provedly jednotky ruské radiačně-chemické obrany se speciální technikou dezinfekci asi 65 tisíc metrů čtverečních zdravotnických zařízení a jejich okolí. Nejprve byla dezinfikována gynekologická a porodnická klinika Lidová fronta a klinické centrum Dragiše Mišoviće v Bělehradě, kde se nacházejí pacienti s mírnou formou Covid-19,“ uvedla srbská agentura.

Ve dnech 3. – 4. dubna ruské ministerstvo obrany převelelo do Srbska 11 lety Il-76 celkem 87 vojenských virologů a zdravotníků, techniku, speciální vybavení, ochranné prostředky a 16 jednotek vojenského vybavení na pomoc v boji proti koronaviru. Armáda v sobotu uvedla, že ruští vojenští experti a jejich srbští kolegové si vyjasnili pracovní postupy, osady a zařízení v Srbsku v boji proti koronaviru. Dva lékařské týmy zůstanou v Bělehradě, kde je situace nejtěžší, a pět dalších bude odesláno do měst Niš, Kikinda, Valjevo a Ćuprija .

Situace v Srbsku

Počet obětí koronaviru v Srbsku přesáhl 50 lidí, celkový počet potvrzených případů dosáhl čísla 1908, uvedli lékaři na tiskové konferenci ve vládě.

Srbské ministerstvo zdravotnictví v sobotu nahlásilo 44 mrtvých a 1624 nakažených.

„V Srbsku bylo hlášeno pouze 1 908 případů nákazy koronavirem. Více než 1000 lidí bylo hospitalizováno a 98 lidí je na plicních ventilátorech. Zemřelo dalších sedm pacientů, celkem 51,“ uvedl epidemiolog Predrag Cohn.

Zdůraznil, že Srbsko je na „vzestupu epidemie“.

Srbské úřady v sobotu zpřísnily zákaz vycházení. Opuštění domova je pro občany zakázáno od soboty od 13:00 do 17:00 v pondělí. Ve všední dny musí být obyvatelé Srbska mladší 65 let doma od 17:00 do 5:00. Osoby starší 65 let v městském prostředí a nad 70 let ve venkovských oblastech se mohou do ulic vydat pouze od 3:00 do 7:00.

Situace ve světě

K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes 1 218 000 lidí, přes 66 tisíc pacientů na nemoc zemřelo a více než 250 tisíc lidí se z ní vyléčilo.