Merkelová považuje koronavirus za největší zkoušku pro EU v celé její historii

„Z mého pohledu čelí Evropa, Evropská unie největší výzvě od jejího založení. Je to velká výzva pro zdraví našeho obyvatelstva, všech členských států EU, protože všichni jsou postiženi stejnou měrou,“ řekla Merkelová a dodala, že „je v zájmu všech, v zájmu Německa, aby z této zkoušky vyšla Evropa silná“.

Dodala, že v úterý se sejdou ministři financí zemí eurozóny, kteří mají za úkol vypracovat návrhy na podporu ekonomik jednotlivých zemí v době pandemie.

„Vidíme, jak propojené jsou naše ekonomiky, co se stane, pokud nebude zajištěn volný obchod. Proto může být odpověď pouze jedna - více Evropy, silnější Evropa, dobře fungující Evropa ve všech jejích částech, tedy všechny členské státy,“ řekla kancléřka.

Restriktivní opatření v Německu

Kancléřka rovněž poznamenala, že dosud není možné uvést datum skončení mimořádných opatření v Německu v souvislosti s Covid-19.

„Byla bych špatná kancléřka, nebo bychom byli špatnou vládou, kdybychom už řekli datum. To nemůžeme udělat. Máme první náznaky toho, jak se situace vyvíjí... Proto teď nemůžeme odhadnout toto datum pro Německo,“ řekla Merkelová a dodala, že ochrana zdraví „má vždy v životě prioritu“.

„Nyní už nemám co říct. Samozřejmě, že o tom přemýšlíme, samozřejmě, analyzujeme situaci... Lékaři, sociologové a ekonomové by měli spolupracovat. Jaké závěry vyvodíme , to vám dnes říci nemohu. V každém případě to bude postupný proces,“ řekla kancléřka.

Merkelová opět poděkovala všem lidem v Německu, kteří žijí v samoizolaci kvůli Covid-19, a to „navzdory pěknému počasí“ a dodala, že „jakmile to zdravotní situace dovolí“, Němci se vrátí do normálního života „bez omezení“.

Zmizelé roušky

Je důležité prozkoumat situaci kolem lékařských roušek pro Berlín, které se nikdy nedostaly k zákazníkovi, řekla Merkelová.

Sada ochranných respirátorů typu FFP2, které objednala berlínská policie, byla zabavena na letišti v Bangkoku. V důsledku toho se již zaplacená objednávka nedoručila na místo určení, jak se uvádí v prohlášení berlínského senátora pro vnitřní záležitosti Andrease Geisela, které bylo zveřejněno v pátek. Podle zprávy sada čítala 200 tisíc kusů.