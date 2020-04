Nakupovat stíhačky či zdravotní pomůcky? Koronavirus zasahuje do bulharské politiky

Bulharsko by mělo odmítnout nákup amerických stíhaček F-16 a investovat tyto peníze do zdravotní péče. Takový názor zastává Rumen Petkov, předseda bulharské mimoparlamentní strany Alternativa pro bulharské obrození a bývalý bulharský ministr vnitra.

Podle politika existuje řada způsobů, jak by Bulharsko mohlo rychle vrátit do své ekonomiky miliardy leva. Jedním z nich je zrušení smlouvy o nákupu stíhaček F-16.

„Například oznámíme, že ukončujeme smlouvu o F-16. Dvě a půl miliardy (leva – kolem 35 miliard Kč, pozn. red.) se okamžitě vrátí do naší ekonomiky, především do zdravotnictví. Musíme si položit otázku, co potřebujeme: respirátory, testy - nebo nějaký druh letadel, která dorazí po koronaviru,“ řekl Petkov na televizním kanálu Telivizija Evropa.

Dříve zástupci Alternativy pro bulharské obrození vyzývali k odstoupení od realizace smlouvy. Upozorňovali, že podle dokumentu má kupující právo úplně zrušit realizaci smlouvy nebo odstranit některé body.

„Lidové shromáždění (bulharský jednokomorový parlament, pozn. red.) má právo okamžitě zrušit smlouvu a náš stát má právo na vrácení již zaplacených 2,5 miliard leva,“ uvedli ve straně.

S podobnou iniciativou vystoupila i předsedkyně opoziční Bulharské socialistické strany Kornelija Ninovová. Ta vyzvala odmítnout projekty modernizace armády, zejména nákup nových hlídkových lodí a obrněných vozidel, a nasměrovat peníze na podporu lidí s půjčkami a těch, kteří nemají příjem.

Proti se však postavil ministr obrany Krasimir Karakakačanov. Podle něj bulharská armáda potřebuje zbraně na ochranu obyvatelstva při různých katastrofách.

„Paní Ninovová, váš populismus je pro celou bulharskou armádu velkým zklamáním. (…) Vyzývám vás, abyste si byla vědoma toho, jak žijí tisíce bulharských vojáků, kteří s nasazením zdraví a života pomáhají obětem přírodních katastrof. Víte, jak stará jsou bojová vozidla, která tahají nákladní a obyčejná auta ze závějí (…) Tato auta jsou mnohem starší než blýskající se mercedesy milionářů z vaší levicové strany,“ řekl ministr.

V létě Bulharsko zaplatilo plnou částku za nákup osmi bojových letadel F-16 - téměř 1,26 miliardy dolarů. Prezident země Rumen Radev nákup zbraní zablokoval, ale parlament prolomil jeho veto většinou hlasů.