Došlo k přepisu příběhu o tom, jak se na planetě objevili lidé

Mezinárodní skupina vědců z Austrálie a Jihoafrické republiky objevila pozůstatky přímého lidského předka Homo erectus, jehož věk dosahuje dvou milionů let. Daný objev tak posouvá výskyt tohoto předka o 200 tisíc let.

Informace o objevu, který přepisuje historii lidské evoluce, zveřejnil portál Science Alert.

Zkamenělá lebka DNH 134 byla nalezena v roce 2015 v sedimentech afrického jeskynního komplexu Drimolen, který se nachází na místě zvaném Kolébka lidstva (z anglického originálu Cradle of Humankind, 50 km od Johannesburgu v Jihoafrické republice).

Vědci použili několik datovacích metod, včetně metody uran/olovo, elektronové spinové rezonance a paleomagnetiky, a byli schopni stanovit velmi úzké věkové rozmezí, tedy 1,95 – 2,04 milionů let, pro hlavní sedimenty Drimolenu a všechny zbytky, které jsou tam obsaženy.

Nález potvrzuje africkou hypotézu o původu člověka, podle níž lidé anatomicky moderního typu pocházejí z Afriky, nikoli z Asie. Přesné místo jejich výskytu nemusí být na východě Afriky, jak si mnozí odborníci myslí, ale v jiné části kontinentu, možná v regionu Jižní Afriky.

Komplex Drimolen byl otevřen v roce 1992 a stal se slavným díky objevu ostatků dalšího člena rodu Homo (Paranthropus robustus). Jde o druh vyhynulého hominida, žijícím ve starším pleistocénu, před 2 - 1,5 miliony let na území dnešní Jihoafrické republiky.

Loni v červenci vědci z Archeologického centra Yogyakarta poblíž řeky Glogah v oblasti Bumiyu ve Střední Jávě objevili zkameněliny člověka vzpřímeného (Homo erectus), které jsou o 300 000 let starší než nejstarší archaické lidské zkameněliny, jaké kdy byly v Indonésii nalezeny.

„Právě jsme dokončili náš výzkum tohoto nálezu s naším týmem, který se skládá z 10 odborníků na archaické lidi, odborníků na artefakty, geologů, paleontologů, IT grafiků a dalších vědců," citoval The Jakarta Post vedoucího týmu.

Skupina archeologů odhaduje, že věk nalezených pozůstatků je asi 1,8 milionu let, neboli o 300 000 let více než fosílie Sangirans, jejichž stáří je odhadováno na 1,5 milionu let a až doteď byly považovány za nejstarší v Indonésii.