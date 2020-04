Pomůže země vycházejícího slunce Česku? Japonsko bezplatně hodlá poskytnout 20 zemím protivirový lék

Ministr zahraničí Japonska Toshimitsu Motegi oznámil, že Tokio plánuje dodat do 20 zemí bezplatně protivirový lék Avigan, který aktuálně absolvuje stádium klinických zkoušek proti koronaviru, a podle názoru čínských odborníků se může používat na jeho léčbu, oznámil The Japan Times.

„Budeme pracovat se zainteresovanými zeměmi, abychom na mezinárodní úrovni rozšířili rozsah klinických zkoušek Aviganu,“ prohlásil ze své strany Toshimitsu Motegi.

Podle informací The Japan Times jsou mezi zeměmi, které obdrží od Japonska Avigan, Bulharsko, Česko, Indonésie, Írán, Saúdská Arábie, Myanmar a Turecko.

Kromě toho zájem o tento lék projevilo podle slov Toshimitsu Motegi dalších 30 zemí. Avigan, známý také jako Favipiravir, vyrábí v Japonsku firma Fujifilm Holdings Corp na boj proti chřipce.

Vědci z univerzity ve Wu-chanu a jiných vědeckých institucí ČLR, kde se také vyrábí Favipiravir, zjistili, že tento lék je účinný při léčbě nemocných COVID-19, zejména s mírnými symptomy. Tokio také vyčlení OSN jeden milion dolarů na nákupy a distribuci Aviganu.

The Japan Times dodává, že japonská vláda plánuje zvýšit zásoby tohoto přípravku trojnásobně, aby bylo možné v případě nutnosti léčit až dva miliony lidí infikovaných COVID-19.

Podle nejnovějších údajů celkový počet případů COVID-19 v Japonsku, včetně nakažených osob z výletní lodě Diamond Princess, činí 4819. Zemřelo 108 osob a uzdravilo se 1211 lidí.

Pomohl Okamura?

Na konci března jsme informovali o tom, že šéf SPD Tomio Okamura se snažil sehnat lék na koronavirus. Informoval o tom na své stránce na Facebooku. Údajně se měl spojit se samotným japonským výrobcem požadovaného léku.

Okamura na sociální síti napsal, že konkrétně usiluje o to, aby bylo do Česka dovezeno antivirotikum Favipiravir. To se prodává pod názvem Avigan a bylo úspěšně testováno na pacientech s koronavirem v Číně.

„Na základě mého předjednání s japonskou stranou bude ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dojednávat z Japonskem možnost nákupu japonského léku proti koronaviru! Slíbil mi to na našem dnešním jednání, kdy jsem ho s tímto záměrem oslovil, a předal jsem mu mnou navázané kontakty,“ píše v úvodu svého příspěvku politik.

Šéf SPD pak vysvětlil, jak k těmto kontaktům přišel: „Jak víte, oslovil jsem minulý týden ve čtvrtek přímo do Japonska japonského výrobce léku Favipiravir (Avigan) a včera jsem obdržel z Japonska odpověď, že je nutné, aby je přes Velvyslanectví ČR v Tokiu oslovilo japonské ministerstvo zahraničí. Požádal jsem o součinnost také japonského velvyslance v ČR. Tak snad naše snaha vyjde!“

O iniciativě českého poslance vyšel i článek na portálu idnes.cz, na nějž Okamura poukazoval. V něm se uvádělo, že výrobcem zmiňovaného léku je japonská firma Toyama Chemicals, která je součástí společnosti Fujifilm.

Podle Okamury jejich lék „působí dobře u pacientů s lehkými a středně těžkými příznaky koronaviru“, ale naopak „nepůsobí u pacientů s těžkými příznaky“.

Okamura tak při této příležitosti oslovil nejen samotnou firmu, ale také japonského velvyslance v České republice. Navíc celá věc musela proběhnout oficiální cestou, a tak se obrátil také na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.