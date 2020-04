Turisté ubytovaní na karanténu v luxusních hotelích označili izolaci za mučení

Australští turisté, které stát po jejich návratu z cest do zahraničí ubytoval na dvoutýdenní karanténu v luxusních hotelích, označili svůj život v izolaci za mučení. Píše o tom The Daily Mail.

Třeba Ray a Jackie z Adelaidy, kteří se nacházejí po cestě do Jihoafrické republiky v hotelu Crown Promenade v Melbourne, pověsili na okno tabulku s nápisem Potřebujeme čerstvý vzduch (We need fresh air) a prohlásili, že podmínky jejich ubytování jsou horší než ve vězení, a mohou poškodit jejich duševní zdraví.

„Vězňové mohou občas vycházet ven a dýchat čerstvý vzduch, poslouchat ptačí zpěv a tak dále, a my to dělat nesmíme,“ podotkli.

Kromě toho izolovaná návštěvnice hotelu InterContinental v Sydney, jejíž jméno se neuvádí, si postěžovala na nekvalitní stravu. Podle jejích slov ji po dlouhém letu z Londýna v hotelu nabídli tři housky a tři čokoládové tyčinky. „Od té doby jsem musela pokaždé telefonovat, abych dostala jídlo,“ postěžovala si a dodala, že jídlo nebylo vegetariánské, i když předem oznámila, že nejí maso.

Jiný manželský veganský pár Sarah a Matt oznámil, že stále hladoví.

„Večeře má být kolem šesti večer. Nedali nám ji až do devíti, kdy jsme zatelefonovali a požádali o jídlo. O půl hodiny později nám přinesli dvě hrušky a housku – pro dvě osoby,“ řekli zdroje bulvárního deníku.

Dříve bylo oznámeno, že australští turisté, které stát po jejich návratu ze zahraničí ubytoval na karanténu do luxusních hotelů, ukázali jejich zařízení.

Třeba jedna žena ubytovaná dočasně v hotelu Hilton ukázala prostorný pokoj a televizor v koupelně.

Jiný Australan se nechal vyfotografovat v bílých šatech na pozadí obrazu visícího v pokoji.

Australská vláda využívá pětihvězdičkové hotely na izolaci občanů, kteří se vracejí ze zahraničí. Například někteří obyvatelé Sydney byli ubytováni v InterContinentalu, Hiltonu, Swissotelu a Novotelu.

Toto rozhodnutí bylo přijato poté, co vyšlo najevo, že většina případů onemocnění v zemi byla zaznamenána u osob, které se nedávno vrátily ze zahraničí. V současné době bylo v Austrálii potvrzeno 5550 případů koronaviru.