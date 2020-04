Nové zaměstnání pro vévodu a vévodkyni? Princ Harry a Meghan Markleová plánují vytvořit neziskové impérium

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, kteří byli v izolaci ve svém novém domě v Los Angeles, údajně pracují na plánech na zahájení multimediálního vzdělávacího impéria, včetně emocionálního poradenství a dokonce i webové stránky o duševní pohodě a stravě, informuje The Telegraph.

Ve zprávě se uvádí, že tato neziskovka se bude jmenovat Archewell, což je jméno, které se Harrymu a Meghan dostalo na mysl ještě před narozením jejich syna, a které se prakticky stalo inspirací pro jeho jméno, které je Archie Mountbatten-Windsor.

Jak pár líčil pro the Telegraph, chtěli by, aby organizace, která se nyní chystá, „dělala něco smysluplného, dělala něco, na čem záleží“.

„Před SussexRoyal přišel nápad ‚Arche‘ – v řečtině slovo znamená ‚zdroj činnosti‘,“ řekl pár pro The Telegraph a dále podrobně popisuje novou charitativní organizaci:

„Archewell je jméno, které spojuje starověké slovo pro sílu a akci, a dále, které vyvolává hluboké zdroje, ze kterých musíme každý čerpat.“

Pokud jde o načasování, pak navzdory tomu, že se pár nemůže dočkat, až začne provozovat svůj podnik, zdůraznili, že oni a celý svět se právem zaměřuje na bitvu s epidemií koronaviru.

„Těšíme se na zahájení Archewellu, až bude správný čas,“ okomentovali.

Citované dokumenty ve Spojených státech za minulý měsíc naznačují, že Sussexovi začínají přípravné práce k vytvoření své vlastní charitativní a dobrovolnické služby, stejně jako platformu pro sdílení „vzdělávání a materiálů“, jako jsou podcasty a knihy.

Dosud podnikli kroky, které zahrnovaly žádosti o ochrannou známku rozmanitých produktů – od filmů až po kancelářské sponky a zboží, jako jsou kalendáře a oblečení, a dále plány, které se údajně staly mnohem rozsáhlejšími, než byly během jejich působení na postech vysoce postavených členů královské rodiny. V té době měli na starosti svou nadaci Sussex Royal, kterou však nyní zastavili, přičemž většina komentářů na jejich instagramovém účtu byla vypnuta a žádné nové aktualizace se na stránce neobjevily.

Poté, co členové královské rodiny odstoupili z funkce vyšších členů královské rodiny ve snaze vést finančně i jinak svůj nezávislý život, se na chvíli přestěhovali do pronajatého kanadského panství a poté, než se hranice uzavřely s USA kvůli nouzovému stavu, se přestěhovali do Kalifornie.