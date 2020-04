Experti: Cenový dumping Rijádu nefungoval, trh s ropou může oživit pouze společné řešení

Saúdská Arábie svolala mimořádné zasedání OPEC+, neboť ceny ropy na konci března dosáhly poprvé za 18 let nízké úrovně, a to na pozadí výzev amerického prezidenta Donalda Trumpa ke stabilizaci globálního ropného trhu.

Mezinárodní experti na energetiku tvrdí, že mocenské hry Rijádu ovoce nepřinesly, a že je čas na společnou americko-saúdsko-ruskou dohodu ohledně rozrůstajícího se trhu.

Vzhledem k tomu, že referenční ceny WTI ropy dosáhly přibližně 20 dolarů za barel, američtí producenti apelovali na Trumpovu administrativu, aby zavedla represivní opatření proti osobám odpovědným za dumping.

Saúdská Arábie je už dlouho nespokojená s americkým frakováním

Ve čtvrtek, po telefonátu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a saúdským korunním princem Mohamedem bin Salmánem, Rijád vyzval, aby uspořádala schůzku. Konference, původně plánovaná na 6. dubna, byla údajně odložena na 8. až 9. dubna. Mezinárodní odborníci přitom tvrdí, že je načase, aby se Saúdská Arábie připojila k producentům ropy u jednacího stolu.

Není to poprvé, co se království pokusilo zakročit proti americkému břidlicovému průmyslu, říká profesor energetické ekonomiky doktor Mamdouh G Salameh:

„Když Saúdská Arábie po krachu cen ropy v roce 2014 zaplavila světový trh s ropou, její bývalý ministr ropného průmyslu Ali Al-Naimi tehdy řekl, že deklarovanými cíli jeho země je bránit svůj podíl na trhu a zabít, pokud se nepovede zpomalit, těžbu břidlicové ropy v USA,“ upozorňuje.

„Tehdy, když Saúdská Arábie prohlásila, že znovu zaplaví globální trh s ropou, jejím cílem bylo potrestat Rusko a znovu zmařit těžbu břidlicové ropy.“

Podle Salameha byly kroky ze strany Rijádu pochopitelné: od svého vzniku v roce 2008 se americký břidlicový ropný průmysl „produkuje riskantně i se ztrátou“, čímž „zbavuje většinu zemí produkujících ropu ze světa jejich živobytí“.

„Je spravedlivé, že břidlicový průmysl sdílí bolest s ostatními národy produkujícími ropu, které trpí špatným stavem událostí,“ tvrdí a dodává, že „americký břidlicový ropný průmysl byl na pokraji bankrotu dlouho před nástupem epidemie koronaviru“.

Saúdové mají jen malou, pokud vůbec nějakou, šanci na opětovné získání podílu na trhu USA

Je však nepravděpodobné, že by Washington dovolil Saúdské Arábii vytlačit americkou břidlici z energetického trhu anebo nahromadit podíly v americkém ropném průmyslu, říká Daniel Lacalle, doktor ekonomie a správce fondů.

„V každém případě Saúdská Arábie nemá finanční prostředky na relevantní umístění na trhu a v (amerických, pozn. red.) břidlicových společnostech, a tohle by nebylo řešením,“ zdůrazňuje.

Podle správce fondu je chování Rijádu „zásadně špatné“, neboť království bude ztrácet mnohem víc, než by mohlo získat z otřesů v cenách ropy. „Řešením je spolupráce s výrobci, kteří mají logičtější pohled na trh.“

James L. Williams, prezident společnosti WTRG Economics, poradenské společnosti se sídlem v Arkansasu, souhlasí: „Saúdové mohou znovu získat podíl na trhu, ale jen za velkou cenu,“ říká. „Museli by produkovat dostatek ropy, aby udrželi ceny na nízké úrovni, průměrných 20 dolarech, a udrželi je po dobu dvou let.“

Ale i kdyby to Saúdové udělali, „není to bez rizika“. Dále poukazuje, že „když se ceny minule zhroutily, americká výroba klesla kvůli nižším investicím do vrtů“. „USA však svou technologii zdokonalily a cena ropy v břidlicových hrách se snížila“.

Davide Tabarelli, prezident energetického think-tanku Nomisma Energia, nevěří ani v úspěch saúdskoarabských tržních manévrů. „Soutěžit s texaskými ropnými společnostmi by trvalo měsíce s nabízením mnohem nižších cen,“ navrhuje. „Pouze když domácí produkce USA klesne pod 10 milionů barelů denně z dnešních 13 milionů, mohou Saúdové doufat, že zvýší nabídku (do USA, pozn. red.).“

Stejně tak nepředpokládá, že království rozšíří své portfolio amerických ropných aktiv: „Vzhledem k tomu, že ceny jsou kolem 30 dolarů za barel, myslím, že je to nepravděpodobné, protože Američané se zdráhají přijmout saúdské (energetické, pozn. red.) investice, a protože Saúdové sami nyní budou mít problémy s domácími finančními schodky,“ upozorňuje.

Mamdouh G Salameh tvrdí: „Jednoduše neexistuje naděje, že by Saúdská Arábie mohla získat zpět svůj podíl na trhu nyní nebo kdy jindy,“ říká.

„Ve Spojených státech je dnes navíc protisaúdská kampaň, přičemž mezi americkými senátory je stále více hlasů, které volají pro uvalení daně nebo cla na vývoz saúdské ropy do USA. Někteří senátoři dokonce naléhají na Trumpovu administrativu, aby stáhla americkou armádu ze země kvůli rozsáhlým škodám na americkém ropném průmyslu v saúdské cenové válce uprostřed vypuknutí epidemie koronaviru,“ vysvětluje.

Složitá cesta k ropné dohodě

Francis Perrin, vedoucí pracovník Politického centra a Francouzského institutu pro mezinárodní a strategické záležitosti, souhlasí s tím, že politika stanovování cen ropy Rijádu způsobila americkým frackerům mnoho bolesti, což Trumpovu administrativu přinutilo hledat řešení krize.

„Tato jednání jsou velmi důležitá, neboť USA, Rusko a Saúdská Arábie jsou v tomto pořadí třemi největšími producenty ropy,“ říká Perrin. „Představují dohromady asi třetinu světové surové nabídky a asi 40 % světové zásoby ropy. Dohoda v rámci OPEC+ nebo OPEC+ a USA by byla velmi významným krokem ze strany producentů ropy. Vyslali by pozitivní poselství trhům, nepřidali by šok z nabídky k šoku z poptávky a omezili by škody. Byl by to skutečný úspěch ve velmi obtížném a bezprecedentním kontextu. A zdravotní krize nebude trvat věčně,“ dodal.

Výzkumník však vyjádřil pochybnosti, že oznámené opatření snížení světové ropy o 10 milionů barelů denně, neboli 10 % současné světové surové produkce, by pomohlo v nadcházejících týdnech vyvážit energetický trh uprostřed šoku poptávky způsobeného pandemií koronaviru.

James L. Williams má jiný postoj. Poté, co se shodli, že současná světová spotřeba „je nejméně o 25 milionů a pravděpodobně o 30 milionů barelů denně nižší, než tomu bylo před virem“, navrhuje, že „10 milionů barelů za den by mělo stačit k vyrovnání trhu ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí, ale zásoby ropy budou mimořádně vysoké a nějaký čas potrvá návrat k normálu“.

Podle Thomase O 'Donnella, analytika a poradce globálního energetického systému, by „v ideálním případě existovala určitá dočasná dohoda o koordinovaném snížení výroby mezi USA, Ruskem a Saúdskou Arábií“.

„Šef agentury Texas Railroad Commission, který je právně schopen provádět výrobní regulace v Texasu, který produkuje 40 % ropy v USA, je pro dohodu s Rijádem a Moskvou, aby se společně snížila výroba, a uvádí, že měl pozitivní diskuse s oběma zeměmi.“ O 'Donnell zdůrazňuje a dodává, že účast Washingtonu na koordinovaném omezení s OPEC+ „musí být politické rozhodnutí“, což by vyžadovalo, aby Trump udělal tento krok záležitostí národní bezpečnosti.

Výzkumník, který řekl, že třístranný kompromis mezi Washingtonem, Rijádem a Moskvou pravděpodobně přinese cenu pro všechny hráče, varoval, že „pokud nedojde k dohodě o společném snížení produkce mezi USA, Saúdskou Arábií a Ruskem, bude trh s ropou a také geopolitické napětí stoupat“.

Davide Tabarelli sdílí podobný postoj: „Pokud nebude dosaženo kompromisu, pak se o něj trh postará a ceny shodí níž, na úroveň 10 dolarů za barel.“

„Je nanejvýš důležité dosáhnout globální dohody, na níž se budou podílet všechny soukromé společnosti v USA a Mexickém zálivu, američtí frackeři a globální výrobci,“ říká Daniel Lacalle a dodává, že „bez Ruska to nebude mít žádný účinek“.