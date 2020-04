USA se v počtu úmrtí na chorobu covid-19 zařadily na druhé místo na světě

Podle statistických údajů Univerzity Johnse Hopkinse je ve Spojených státech aktuálně zaznamenáno 14 808 případů úmrtí v souvislosti s koronavirem, zatímco ve Španělsku zemřelo celkem 14 792 lidí.

Největší počet obětí koronavirové nemoci byl zaznamenán v Itálii - 17 669. Podle Univerzity Johnse Hopkinse tak v důsledku koronaviru zemřelo ve světě celkem 88 567 lidí.

Samotných infikovaných je však v Americe více než v dotyčných zemích. Univerzita eviduje 432 438 potvrzených případů, čímž se USA de facto staly celosvětovými lídry a nejvíce zasaženou oblastí.

Covid-19 v Česku

V České republice je aktuálně potvrzeno 5335 případů infikovaných. Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19 je 104 lidí, zatímco uzdravených je 243. Nejvíce nakažených je stále v Praze, a to 1305. Po Praze následuje Středočeský kraj s 651 případy a Moravskoslezský kraj s 565 nakaženými.

Nouzový stav se v Česku podle rozhodnutí poslanců prodlouží do konce dubna. Vláda však již zmírnila některá restriktivní opatření. Je nyní možné provozovat individuální sporty na venkovních sportovištích a pokud se budete pohybovat v místech, kde nejsou lidé, nošení roušky není povinné.

Od úterka jsou také otevřené sběrny a výkupy surovin a kompostárny.

V pondělí vláda také rozhodla, že od dneška dojde k otevření hobby marketů, stavebnin, železářství a prodejen a servisů jízdních kol. Musí být však dodržována přísná hygienická opatření.

Ústřední krizový štáb také navrhuje od 14. dubna zrušit zákaz vycestování ze země. Otevření hranic to ale neznamená. Jedná se tak o cestu do práce a z práce či cestu v nutných situacích za rodinou. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček zároveň zdůraznil, že lidé nebudou moci jezdit do ciziny za nákupy.