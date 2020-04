MiG-31 proti F-22. Ruský stíhací letoun byl porovnán s americkým

Portál píše, že F-22 Raptor je považován za nejvýkonnější západní letoun určený k dobytí převahy ve vzduchu a MiG-31 patří do třídy nejvýkonnějších a nejtěžších ruských stíhaček určených k zachycení nepřátelských letounů.

Military Watch připomíná, že při hmotnosti asi 29 400 kg může F-22 používat jeden z největších a nejvýkonnějších radarů o hmotnosti asi 554 kg. MiG-31, který po natankování váží přibližně 39 000 kg, však dokáže nést ještě větší radar, který zajistí větší vzdálenost objevení nepřátelských letounů.

V článku se rovněž uvádí, že MiG-31 je vyzbrojen výkonnějšími raketami. Ruský letoun je také rychlejší a univerzálnější než americký.

MiG-31 má ve výzbroji rakety R-37, jež jsou modernější než rakety AIM-120 u F-22. Ruské rakety dokážou vyvinout hypersonickou rychlost do 6 Machů, zatímco americké pouze 4 Machy. Bojová hlavice ruské rakety má hmotnost 60 kg, americká 20 kg. To vše zvyšuje pravděpodobnost zasažení ruským letounem cíle.

„Snad nejvýznamnější předností výzbroje MiG-31 je však její dolet. R-37 je větší raketa, která dokáže zasáhnout cíl ve vzdálenosti až 400 km. Dokonce dolet posledních raket AIM-120 činí méně než polovinu tohoto doletu. Bude pravděpodobně ještě větší, protože letové charakteristiky tohoto letounu také hrají velkou úlohu,“ praví se v příspěvku.

Jde o to, že MiG-31 dokáže létat ve výšce přes 21 km, a to velkou rychlostí, dovoluje to vypouštět rakety s větší kinetickou energií, což zvyšuje dálku jejich letu.

Jako přednost F-22 se uvádí použití technologie stealth. Výkonný radar MiG-31 však umožní objevit stealth stíhačku v dost velké vzdálenosti. Modernizované ruské letouny si navíc dokážou vyměnit informace o cílech. Je to také považováno za účinný prostředek v boji proti stealth letounům na velké vzdálenosti. V příspěvku se také mluví o tom, že ruské letadlo má infračervený pátrací a sledovací systém, který nemá F-22.

„MiG-31 má vcelku výbornou konstrukci a daří se mu těžit ze své velké hmotnosti a výkonnosti kluzáku, přičemž si zachovává nízké provozní náklady v porovnání s F-22. F-22 je tedy v nepříznivém postavení. MiG-31 zůstane pravděpodobně ve výzbroji značně déle,“ píše Мilitary Watch Magazine.

Připomíná se rovněž, že vyzbrojení MiG-31 novými raketami Ch-47M2 Kinžal dělá jeho převahu nad F-22 absolutní, protože tento americký letoun je špatně přizpůsoben k vykonání misí vzduch-země a odporu nepřátelským válečným lodím, což znamená, že prohrává v univerzálnosti.