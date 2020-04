Na koronavirus ve světě zemřelo již přes sto tisíc lidí. Nákaza se šíří dál

Aktuální data hovoří o tom, že na onemocnění Covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru, ve světě zemřelo již více než 101 500 osob. Co se týče nakažených osob, ve světě bylo zaznamenáno přes 1,6 milionu pozitivních případů. Naopak se zatím vyléčilo více než 372 tisíc osob.

Dané údaje z jednotlivých států zveřejnily agentury Reuters a AFP. Z nichž vyplývá také to, že první oběť čínské město Wu-chan, z něhož se nákaza do světa rozšířila, oznámilo dne 9. ledna. Hranici 50 000 mrtvých svět překonal o 83 dní později. Nicméně k překročení čísla 100 000 obětí již stačilo jen osm dní.

Získané informace také ukazují, že počet zemřelých se v posledním týdnu zvyšuje o šest až deset procent denně. Zmiňme, že jen za čtvrteční den ohlásily všechny státy téměř 7300 obětí nákazy.

Připomeňme, že nový druh koronaviru se nejspíše objevil na konci loňského roku v čínské provincii Chu-pej a poté se velmi rychle začal šířit po celém světě. I přes mnohé zkoumání a bádání o něm ale vědci zatím příliš mnoho neví. Otazníky se objevují i v otázce, pro jakou část nakažených je tento virus smrtelný.

Současná čísla z dnešního dne by naznačovala úmrtnost asi 6,25 %. Nemusí to být ale úplně pravda. Důvodem je i to, že se řada odborníků domnívá, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší. Vše ztěžuje fakt, že některé státy provádí testy jen u pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Kromě toho se tato nemoc u mnoha lidí projevuje jen mírně nebo někteří dokonce nemají žádné příznaky.

Podle studie čínských vědců by mohla být skutečná úmrtnost nižší než tři procenta. Zajímavé je i to, že na nový typ koronaviru zemřel zhruba stejný počet lidí jako na tzv. velký londýnský mor z poloviny 60. let 17. století. Počet obětí ale naštěstí nedosahuje úrovně pandemie španělské chřipky, která začala v roce 1918. Než nemoc v roce 1920 zmizela, vyžádala si životy více než 20 milionů lidí.

Situace v různých zemích

Koronavirus kromě Číny zasáhl také Evropu a další kontinenty. Z Evropy je na tom asi nejhůře Španělsko (přes 157 tisíc nemocných), Itálie (více než 147 tisíc), Francie (přes 124 tisíc) a Německo (více než 120 tisíc). Dále můžeme z evropských zemí zmínit také Velkou Británii, kde je nyní 73 758 nemocných.

Špatně jsou na tom ale také Spojené státy americké , kde je téměř 490 tisíc nemocných. Na nemoc zde zemřelo již 18 034 osob.

Pokud jde o Rusko, i to nyní zaznamenalo nejvyšší denní nárůst nakažených koronavirem. Od čtvrtka přibylo 1786 nakažených osob, což je zatím nejvyšší denní nárůst. Celkový počet nakažených se tak vyšplhal na 11 917 pacientů. Počet mrtvých se zvýšil o 18, a to na 94. Nejvíce nakažených stále hlásí Moskva.

V České republice je k dnešnímu dni evidováno celkem 5674 pozitivních případů. Z nemoci se uzdravilo 346 osob, ale 119 lidí jí již bohužel podlehlo.