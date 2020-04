Macron: Vstup do zemí schengenského prostoru může být uzavřen až do podzimu

Francouzský prezident Emmanuel Macron připustil možnost, že zákaz pro vstup do schengenského prostoru bude fungovat minimálně do září. Informovala o tom francouzská televizní stanice BFM TV.

Emmanuel Macron na uzavřené videokonferenci s vedoucími odborů Francie sdělil, že hranice zemí schengenského prostoru mohou zůstat v důsledku pandemie koronavirové infekce uzavřeny minimálně do září.

Jeden z účastníků setkání k danému prohlášení francouzského prezidenta pro televizi BFM poznamenal , že pravděpodobnost tohoto scénáře je zdůvodněna především tím, že průběh onemocnění se v různých zemích liší. Prezident tak nevyloučil, že i když se situace ve světě celkem stabilizuje, v některých regionech může snadno dojít k opětovnému výskytu infekce.

Evropská komise dříve doporučovala, aby schengenské země prodloužily trvání dočasného omezení cest do Evropské unie až do 15. května.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

K dnešnímu dni se infekce COVID-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů WHO bylo infikováno více než 1,7 milionu lidí, zemřelo více než 107 700 osob. Naopak se zatím vyléčilo více než 395 tisíc osob.

Získané informace také ukazují, že počet zemřelých se v posledním týdnu zvyšuje o šest až deset procent denně. Zmiňme, že jen za čtvrteční den ohlásily všechny státy téměř 7300 obětí nákazy.

Čísla ze včerejšího dne by naznačovala úmrtnost asi 6,25 %. Nemusí to být ale úplně pravda. Důvodem je i to, že se řada odborníků domnívá, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší. Vše ztěžuje fakt, že některé státy provádí testy jen u pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Kromě toho se tato nemoc u mnoha lidí projevuje jen mírně nebo někteří dokonce nemají žádné příznaky.

Podle studie čínských vědců by mohla být skutečná úmrtnost nižší než tři procenta. Zajímavé je i to, že na nový typ koronaviru zemřel zhruba stejný počet lidí jako na tzv. velký londýnský mor z poloviny 60. let 17. století. Počet obětí ale naštěstí nedosahuje úrovně pandemie španělské chřipky, která začala v roce 1918. Než nemoc v roce 1920 zmizela, vyžádala si životy více než 20 milionů lidí.