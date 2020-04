Onkolog promluvil o obrovském nebezpečí koronaviru pro kuřáky

Kuřáci jsou méně náchylní k nákaze koronavirem než nekuřáci. Odkud se vzalo toto sporné tvrzení a do jaké míry odpovídá skutečnosti, vysvětlil pro Sputnik primář oddělení prevence Onkologického vědeckého centra N. N. Blochina Vladimir Levšin.

„Žádný lékař nikdy neřekne, že kouření nebo nějaký jiný zlozvyk dokáže zachránit před koronavirem. Pandemie začala nedávno, všechny informace o COVID-19 vědci zatím samozřejmě nemají. Ale i tak se dá s jistotou říci, že když se kuřák nakazí virem, budou následky pro jeho zdraví mnohem horší než pro organismus nekouřícího člověka,“ prohlásil Vladimir Levšin.

„Objevují se falešné zprávy, že prý kouření chrání před koronavirem. Je to samozřejmě nesmysl. Kouření nechrání před koronavirem, ale naopak, ztěžuje koronavirovou infekci kvůli chorobám, které mají kuřáci. Každý člověk, který kouří pět nebo šest let, má minimálně chronickou bronchitidu. A to několikrát zvyšuje riziko zápalu plic,“ vysvětlil Vladimir Levšin Sputniku.

Přes veškerou očividnost toho, že kouření není ochranou před koronavirem, je toto mylné tvrzení velmi rozšířené, zdůraznil onkolog.

„Jsou náruživí kuřáci, kteří se nedokáží zbavit tohoto zlozvyku, i když se o to pokoušeli. Ale nechtějí se obrátit na lékaře. Nevěří, že to dokáží. Je to jejich celoživotní závislost. A proto vymýšlejí podobné věci,“ domnívá se primář prevenčního oddělení Blochinova onkologického centra Vladimir Levšin.

Musíme si pamatovat, že kouření škodí našemu zdraví i bez souvislosti s koronavirem. Kouření tabáku a tabákových výrobků může způsobit onkologické choroby, které jsou hroznější než COVID-19.

Pandemie COVID-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení COVID-19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie COVID-19.

Pandemie koronaviru COVID-19 zachvátila prakticky celý svět. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace se nakazilo přes 1,7 milionu lidí, zemřelo přes 108 tisíc.

Nejtěžší situace je v USA, Španělsku a Itálii. V Číně, ze které se začala šířit epidemie, informovali před několika dny o jejím skončení. Čínská vláda otevřela 7. dubna Wu-chan, kde koncem prosince došlo k prvním případům choroby.