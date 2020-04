„Záludná metoda.“ Ministerstvo zahraničí USA zapomnělo na Jurije Gagarina

Zpráva Мinisterstva zahraničí Spojených států o Světovém dni lidského letu do vesmíru bez zmínky o Jurijovi Gagarinovi je dezinformací a záludnou metodou období post-pravdy. Uvedlo to ruské ministerstvo zahraničí.

Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo na blahopřání amerického ministerstva zahraničí ke 12. dubnu. V Rusku se tento den slaví jako Den kosmonautiky, zatímco ve zbytku světa je to Světový den lidského letu do vesmíru.

Na ruskojazyčné stránce amerického ministerstva zahraničí na Facebooku se objevilo blahopřání, k němuž je připojen komentářem, že před 59 lety byl uskutečněn první let člověka do vesmíru. Kdo však byl ten muž, který do vesmíru vstoupil, se na stránce již neuvádí. Ruský resort zahraničí neváhal a prostřednictvím Facebooku svým kolegům připomněl, že prvním člověkem ve vesmíru byl sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.

„Nezmínit se o tom je to dezinformace a záludná metoda období post-pravdy,“ poznamenali v Moskvě.

Den kosmonautiky se začal slavit v roce 1962 na počest historicky prvního letu do vesmíru, kterého se účastnil Jurij Gagarin na lodi Vostok, a to dne 12. dubna 1961. Let Vostoku-1 probíhal ve zcela automatickém režimu. Souviselo to s tím, že nikdo nemohl zaručit kosmonautovu práceschopnost ve stavu beztíže. Pro mimořádný případ dostal Jurij Gagarin zvláštní kód, který by umožnil aktivovat ruční řízení kosmické lodi. Loď na oběžné dráze Země strávila 108 minut a provedla jeden oběh kolem planety. Tato historická událost otevřela cestu k poznávání vesmíru ve prospěch celého lidstva.

Blahopřání z vesmíru

Na počest svátku se v různých zemích konají různé akce – výstavy, konference, vědecké a vzdělávací přednášky a semináře, filmové přehlídky a mnoho dalšího.

Blahopřání ke Dni kosmonautiky dnes zazněla ale i z vesmíru. Ruští členové posádky expedice MVS-62 Oleg Skripočka, Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner blahopřáli ke Dni kosmonautiky z paluby Mezinárodní vesmírné stanice.

„Naše země, která zvítězila v těžké a ničivé válce, předvedla celému světu svůj vědecký a technologický potenciál a naši vědci svoji schopnost zvládnout nejsložitější úkoly v co nejkratším čase,“ pokračoval v projevu Ivanišin.

„Přesně před 59 lety se sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin stal prvním,“ řekl Skripočka na videu, které uveřejnil Roskosmos.

„Pro všechny obyvatele naší planety bude Jurij Gagarin vždy první. Jeho tvář zná každý, jeho úsměv bude inspirovat nové generace kosmonautů a astronautů. Blahopřejeme ke Dni kosmonautiky! Přejeme vám nové úspěchy, vítězství, výbornou náladu a sváteční pocity,“ uzavřel Vagner.