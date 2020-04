Přímo z vesmíru. Šest vesmírných technologií, které změnily život na Zemi

Vesmírný průmysl se nám jeví jako něco vzdáleného a nepřístupného, ale většina lidí ani netuší, že se denně setkáváme s „vesmírnými“ technologiemi. Na počest Dne kosmonautiky vám Sputnik nabízí možnost seznámit se s technologiemi, které přišly do našeho života přímo z vesmíru.

O kosmické technologii v každodenním životě hovořil se Sputnikem Dmitrij Jerjomenko, vedoucí vědecký pracovník v moskevském Muzeu kosmonautiky.

Komunikace a navigace

„V první řadě je to samozřejmě komunikace a navigace. Protože internet, satelitní televize a navigátory, které používáme, jsou úspěchy vesmírného průmyslu. Dříve byl problém s tím, jak navázat nepřetržitou komunikaci - vyslali družici a ta vykonává funkci jakéhosi mostu mezi Zemí a kosmickým prostorem.

Bezdrátové elektrické nástroje

Díky vesmíru se bezdrátové elektrické nástroje objevily v našem každodenním životě. Aby mohla vesmírná mise Apollo extrahovat půdu z měsíčního povrchu, potřebovala přenosné vrtačky. Společnost Black & Decker se chopila této práce a vyvinula počítačový program pro optimalizaci konstrukce motoru vrtačky a zajištění minimální spotřeby energie. Tento program vedl k vývoji řady spotřebitelských, lékařských a průmyslových přenosných akumulátorových nástrojů, včetně populárního bezdrátového vysavače Dustbuster.

Brýle s ochranou před poškrábáním

Ve vesmíru létá obrovskou rychlostí spousta prachových částic, které mohou poškodit skleněný povlak přileb kosmonautů. V 70. letech výzkumné centrum Lewis vyvinulo speciální povlak založený na uhlíkové struktuře diamantů.

Léčebné obleky

Tento povlak je 10krát odolnější vůči poškrábání než běžné sklo a díky tomu našel uplatnění v oblasti kosmonautiky. Dnes se tato technologie používá při výrobě obrovského výběru obyčejných brýlí.

Na začátku éry pilotovaných vesmírných letů se ukázalo, že při nulové gravitaci trpí především pohybová soustava člověka. Atrofie svalů, zmenšení objemu kostní tkáně a narušená koordinace pohybů. Aby se předešlo negativním důsledkům stavu beztíže, vyvinuli sovětští kosmičtí fyziologové a lékaři zátěžové obleky, které zatěžují pohybovou soustavu kosmonautů.

„Mnoho léčebných oděvů, jako například Pingvin, Regent, Adelie, se nyní používá k léčbě lidí s poruchami pohybového aparátu, dětskou mozkovou obrnou, Parkinsonovou chorobou,“ řekl Jerjomenko.

Pomocí těchto kostýmů pomáhají lékaři dětem s dětskou mozkovou obrnou naučit se chodit a zlepšovat mobilitu. Tyto obleky se také používají při rehabilitaci lidí, kteří přežili mozkovou příhodu.

Bezbarvá rovnátka

Díky vesmírnému průmyslu se také objevila bezbarvá rovnátka. Materiál, z něhož jsou vyráběna, je polykrystalický oxid hlinitý, který byl vytvořen společností NASA ve spolupráci se společností Ceradyne za účelem ochrany raketových hlavic s infračerveným naváděním, neboť tento materiál je průzračný pro infračervené záření.

Teflon a suchý zip

Nejznámějšími vynálezy, které jsou často připisovány vesmíru, jsou teflon a suchý zip. Obě tyto technologie byly vynalezeny dlouho předtím, než člověk letěl do vesmíru, ale rozšířily se až poté, co se dostaly do kosmického průmyslu.