Jediný most přes řeku Eufrat nedaleko syrského města Dajr az-Zaur vybudovaný ruskými vojáky umožnil místním farmářům dodávat produkci do města a navázat spojení mezi osadami po obou stranách řeky.

Místní obyvatelé sdělili, že před válkou měli 12 mostů přes Eufrat, ale americké letectvo je zničilo. Ruští vojáci postavili loni stometrový pontonový most, který spojil břehy v okolí Dajr az-Zauru.

„Tento most jediný zůstal. Máme příbuzné na druhé straně (pozn. řeky), dříve jsme se často navštěvovali. Po zničení mostů jsme tuto možnost neměli,“ řekl novinářům inženýr z Rady guvernéra provincie Dajr az-Zaur Malik al-Omar. Teď podle jeho slov lidé díky novému mostu získali možnost jezdit na návštěvy a místní farmáři dodávat potraviny do města.

Větší část provincie tvoří poušť, avšak v údolí Eufratu je skutečná oáza. Farmář Abd al-Haj Šmajan vzpomíná, že když teroristé Islámského státu (teroristická fronta zakázaná v RF) dobyli toto území, byl nucen uprchnout do pouště z míst, kde jeho rodina obdělávala půdu 150 let.

„Jakmile teroristé odešli, získali jsme možnost normálně pracovat a žít v klidu. Syrští vojáci, vaše (pozn. ruská) armáda nám darovali možnost klidného života a práce. Dnes tu pěstuji pšenici, zeleninu, hodlám také zasít bavlník,“ řekl farmář.

V osadě dnes téměř nejsou zbořené domy, všechno již bylo opraveno. Všude je slyšet hluk traktorů, zemědělci orají. „Návrat do těchto míst je to nejlepší, co se dá vymyslet. Mám traktor a práci. Moji sousedé jsou živí a zdraví,“ sdělil traktorista Halil Abul.

Úrodu farmáři přepravují do Dajr az-Zauru přes „ruský most“, který postavili ruští vojáci. „Jedeme do Dajr az-Zauru prodávat naši úrodu, fazole, papriku, česnek. Dost dobře na tom vyděláme,“ sdělil farmář Turkasian Hamad, který s malým náklaďákem přepravil přes most několik desítek pytlů zeleniny.

Místní obyvatelé mají díky jedinému mostu možnost rychle dojet do města s různými účely. „Děti bolí v krku, jedeme do nemocnice,“ ukazuje místní obyvatelka Hamara na své děti, tříletou holčičku a šestiletého chlapečka. „Poté, co se tu objevil most, je to velmi pohodlné.“

Místní obyvatelé připomněli také jiný příběh související s mostem a ruskými vojáky. Jakmile byl loni na jaře postaven, jel přes něj malý náklaďák řízený místním mužem. Kvůli poškozenému pravému kolu ztratil kontrolu nad vozem, auto spadlo do vody a začalo se potápět. Tonoucí auto zachránil velitel monitoringového oddílu a montážník. Rozbili boční sklo, vytáhli lidi a poskytli jim pomoc. Brzy vyzvedli z vody také samotné auto s pomocí vozidla Ural-5557.

Pak ruští vojáci rychle opravili most, který hned začal normálně fungovat.

Na syrském území osvobozeném od teroristů probíhá dnes velká renovace obytných budov, podniků a infrastruktury. Podle zprávy ruského Střediska pro usmíření znepřátelených stran a kontrolu nad přemístěním běženců bylo v Sýrii v posledních letech renovováno 957 škol a 238 zdravotnických zařízení, opraveno šest automobilových mostů a téměř 1,3 tisíce kilometrů silnic, 1,2 tisíce kilometrů elektrického vedení, spuštěno 199 objektů zásobování vodou, 315 pekáren, 776 transformoven, 14,5 tisíce průmyslových podniků.

Dnes probíhá v 345 městech a osadách provincií Aleppo, Damašek, Dajr az-Zaur, Lázikija, Hamá, Homs, Dar'á, Suvajda, Kunejtra a Rakka práce na renovaci 2,7 tisíce obytných domů, 225 škol, 176 předškolních zařízení, 241 zdravotnických středisek, 203 pekáren, 203 transformoven, 281 vodáren a 90 kultovních staveb.