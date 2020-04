Ruská armáda převzala modernizované tanky T-90M Proryv

„Jsou to zcela nové stroje, mají novou věž a výkonnější motor. Tanky jsou vybaveny novým vícekanálovým zaměřovačem, takže je možné střílet v jakoukoliv denní i noční dobu,“ uvedl Kisel.

Podle něj jednou z hlavních výhod modernizovaného T-90M je možnost, kdy si posádky tanků v reálném čase mohou vyměňovat informace. Vojáci gardové tankové armády Západního vojenského okruhu již dokončili výcvik s tanky T-90M, kdy absolvovali cvičení řízení, střelby a boje.

T-90M je modifikací tanku T-90A, která byla vytvořena v rámci zkušebních a konstruktérských prací Proryv-3. Klíčovým rozdílem tanku od předchozích modelů je věžový model nové konstrukce s vícevrstvým pancéřováním, také je munice uložena mimo bojové oddělení a tank disponuje 125milimetrovým dělem 2A82-1M, které má i Armata.

Stroj je vybaven vysoce automatizovaným systémem řízení palby Kalina a dálkově ovládaným kulometem s 12,7milimetrovým Kordem MT. Ochranu před palbou protivníka tanku poskytují kumulativní rošty a komplex dynamické ochrany Relikt.

Tank T-95 jako noční můra NATO

Americký portál The National Interest napsal, že sovětský a ruský tank T-95, jehož vývoj byl pozastaven, čekala velká budoucnost.

T-95 by se mohl stát pro NATO noční můrou a byl by snem každého tankisty: je velmi pohyblivý, dobře pancéřovaný a má velkou palebnou sílu. T-95 vybavený 152milimetrovým hlavním kanónem by překonal jakýkoli jiný tank, s nímž by se střetl.

T-95 má věž stejně vysokou jako kostra, což poskytuje hlavnímu kanónu dobré úhly navádění. A to je užitečné v případech, kdy jsou cíle mimo viditelnost nebo v podmínkách boje ve městě, když je třeba střílet na nepřátele, kteří se nacházejí na vrchních patrech budov.

Předpokládá se, že T-95 by měl dřívější verzi dieselového motoru použitého na T-14 Armata, což zvyšovalo výkon na 1500 koňských sil.

Velký výkon ve srovnání s většinou hlavních bojových tanků třetí generace byl podmíněn větší hmotností T-95 – přes 55 tun.