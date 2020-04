Koronavirus v Rusku: Putin ocenil kroky země v boji proti pandemii

Jednání ve formátu videokonference se zúčastnili také místopředsedkyně vlády Tatjana Goliková a moskevský starosta Sergej Sobjanin. Putin během jednání určil několik hlavních úkolů.

„Situace s koronavirem v Rusku se mění každý den, a ne k lepšímu, onemocnění u pacientů se stává závažným. Nadcházející týdny budou do značné míry rozhodující. Všechna opatření úřadů by měla být optimálně strukturována s určitým odstupem a zohledněním všech faktorů," uvedl prezident.

„Abychom i nadále jednali dopředu, a přestože se situace nezlepšuje, stále se nám daří jednat tímto způsobem, potřebujeme dobrou, profesionální prognózu, nejen střednědobou či dlouhodobou, ale také na nejbližší tři, sedm až deset dní,“ dodal Putin.

Putin rovněž poznamenal, že systém zdravotní péče by měl fungovat jako jediný mechanismus. „V této souvislosti znovu upozorňuji na nutnost jasné interakce jak mezi federálními strukturami, tak mezi regiony,“ dodal.

Vyzval také k využití personálního potenciálu všech zdravotnických zařízení, jakož i specializovaných univerzit a škol. „Tito odborníci, stejně jako jejich kolegové, by samozřejmě měli dostávat veškeré zavedené příplatky, měli by být vybaveni osobními ochrannými prostředky,“ dodal Putin.

„Zde jsou samozřejmě nezbytná další opatření k odstranění všech těchto deficitů. Navrhuji zejména přemýšlet o centralizovaném nákupu a vytvoření jednotné federální rezervy osobních ochranných prostředků pro zdravotnické pracovníky, jakož i o vybavení a léky používané při léčbě koronavirové infekce, aby prostřednictvím této rezervy bylo možné rychle pomoci regionům a lékařským organizacím,“ navrhl prezident.

Zkušenost ruské armády v zahraničí podle Putina teď bude Rusko zřejmě potřebovat. „Budeme mít také na paměti, že ministerstvo obrany již v mnoha regionech Ruské federace za přidělené peníze začalo výstavbu nových infekčních zdravotnických zařízení, které mohou být v případě potřeby zapojeny ve střednědobém výhledu,“ dodal.

Lajdáctví a trestní nedbalost

V Rusku je spousta problémů, nesmíme zpomalovat, vrchol epidemie jsme ještě nezaznamenali ani v Moskvě, uvedl ruský prezident. Regiony mají čas na přípravu na boj proti koronaviru, dva až tři týdny, ale rychle mizí, dodal.

Putin vyzval, aby nebyly vytvářeny další problémy pro občany, a zdůraznil, že by to považoval za trestnou nedbalost, pokud by něco nebylo dokončeno včas. Situaci s nespravedlivým provedením některých hygienických a epidemiologických standardů označil za lajdáctví.

V Rusku se koronavirem nakazilo celkem 18 328 pacientů, téměř 1 500 lidí se vyléčilo, 148 nemoci podlehlo. V mnoha regionech země platí režim zvýšené pohotovosti. Úřady žádají lidi, aby zůstali doma. Letecké a železniční spojení s ostatními zeměmi je téměř přerušeno.