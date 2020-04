Vědec promluvil o tom, kdy bude lidstvo schopné kolonizovat Mars

„První pokusy o kolonizaci Marsu učiní lidé pravděpodobně brzy. Podmanění si Marsu je však ještě daleká budoucnost. Se současnými technologiemi je to v podstatě nemožné, proto o tomto tématu můžeme nyní jen fantazírovat,“ řekl.

Vědec se však domnívá, že je čas, aby lidstvo vyšlo ze své „skořápky“.

„Je koneckonců důležité pochopit, jak dlouho můžeme žít a rozvíjet se mimo naši kolébku, zda se lidstvo dokáže přizpůsobit všem podmínkám, a to včetně těch, které dosud nebyly známy, také jak jsme mobilní,“ poznamenal.

Podle slov Litvaka se musí trénovat případný život na jiných planetách na Měsíci.

„Korunou ruského lunárního programu bude jen stálá základna na povrchu. A v mezistupních musíme velmi dobře pracovat s automatickými stanicemi a roboty, abychom pro to vytvořili všechny podmínky,“ vysvětlil.

Život na Marsu

Vědec také řekl, že se již projednávají různé technologie na získávání kyslíku a vodíku, spékání stavebních materiálů z půdy Měsíce a jejich testování na povrchu Měsíce a na palubě automatických přistávacích misí. Dodal, že zvláště zajímavé jsou nyní polární oblasti Měsíce, a to kvůli potenciálně velkým zásobám vody a zdrojů.

Lidstvo bude moci žít na Marsu v oblastech s uměle vytvořenými příznivými podmínkami, uvedl Litvak. „Musíme začít s kolonizací Marsu, protože tam lidé budou moci žít za podmínek, které vytvoří uměle pro sebe a ne pro celou planetu.

Podle vědce se v budoucnu lidstvo rozhodne, zda stojí za to terraformovat Mars, tedy vytvořit takové podmínky na celé planetě, jako jsou na Zemi.

„Možná se v určitém okamžiku lidé nebudou chtít vrátit na Zemi a podle toho si začnou formovat planetu pro sebe,“ vysvětlil.

Pád asteroidu

Pokud by asteroid zasáhl Zemi, ke zničení lidstva nedojde v případě, že se část lidí přesune předem na Mars. I tam však hrozí poruchy gravitace z Jupiteru, řekl Litvak.

„Z hlediska globální katastrofy, tedy pádu asteroidu na Zemi, se může část lidstva zachránit, pokud bude žít na Marsu,“ řekl.

Dodal však, že v případě poruch gravitace, které jsou způsobeny například restrukturalizací oběžných drah planet, jako je Jupiter, mohou být do vnitřní části Sluneční soustavy přitaženy předměty z pásu asteroidů. Ty poté jako šrapnel zničí vše na své cestě a pravděpodobnost jejich pádu na Zemi i na Mars může být velmi velká, myslí si.

Kromě toho by lidstvo, pokud by ještě existovalo, v případě uhasnutí Slunce také nepřežilo na Marsu, jelikož by zmizela téměř celá Sluneční soustava.