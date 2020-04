Epické obrázky odhalují plazmová vlákna silná stovky kilometrů v atmosféře Slunce

Nové snímky s vysokým rozlišením odhalují magnetická vlákna široká až 500 kilometrů, ve kterých proudí plazma o teplotě milionu stupňů. Objev přináší nové pohledy na intenzivní atmosféru naší domácí hvězdy.

Původní data zachytil koronální snímač s vysokým rozlišením (Hi-C) v roce 2018. Jak už název napovídá, tento dalekohled je navržen tak, aby udělal ve vysokém rozlišení snímky sluneční korony; Hi-C dokáže rozpoznat objekty na Slunci o velikosti pouhých 70 kilometrů, což je 0,01 procenta jeho celkové velikosti.

„Až dosud sluneční astronomové skutečně sledovali naši nejbližší hvězdu ve standardní definici, zatímco výjimečná kvalita dat poskytovaných dalekohledem Hi-C nám umožňuje poprvé prozkoumat skvrnu Slunce v ultra-vysokém rozlišení," říká solární fyzik Robert Walsh z University of Central Lancashire (UCLan) ve Velké Británii.

„Pokud sledujete fotbalový zápas v televizi ve standardním rozlišení, fotbalové hřiště vypadá zeleně a jednotně. Sledujte stejný zápas v ultra-HD a jednotlivá stébla trávy na vás mohou vyskočit – a to je to, co jsme schopni vidět s obrázky Hi-C," dodal.

Tento ultra-HD pohled znamená, že dříve neviditelné části Slunce se nyní dostaly do jasného pohledu, a to nám může říct více o tom, jak přesně je tajemná magnetická atmosféra Slunce tvořena.

Magnetické pole a plazmová vlákna, které tvoří vnější vrstvu Slunce, jsou důležitou součástí mechanismu, který produkuje sluneční bouře – činnost, která nás může nakonec ovlivnit i tady na Zemi. „Jakmile budeme vědět víc o tom, jak jsou tvořeny, můžeme se na ně lépe připravit,“ říkají vědci.

Je tu ještě hodně neznámých o strukturách ve vnějších vrstvách Slunce, a tam je spousta podivných událostí v těsné blízkosti hvězdy, ale nedávné pokroky ve vědě a teleskopie začínají odhalovat některé vrstvy tajemství.

Je potřeba další výzkum, aby vědci pochopili nově odhalená plazmová vlákna a jejich funkci, ale skutečnost, že je vůbec můžeme vidět, je obrovským krokem vpřed.

„Je to fascinující objev, který by mohl lépe informovat o toku energie přes vrstvy Slunce a nakonec až na Zemi,“ říká solární fyzik Tom Williams z University of Central Lancashire.