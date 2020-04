WHO porovnala nebezpečí covid-19 a prasečí chřipky

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus porovnal nebezpečí covid-19 a prasečí chřipky. Promluvil také o tom, jak se dá zastavit rychlé šíření infekce.

Podle jeho slov se v době pandemie prasečí chřipky od ledna 2009 až do srpna 2010 nakazilo přibližně 1,6 milionu lidí. Přitom pouhých 18 449 případů skončilo smrtí. Ghebreyesus zdůraznil, že počet obětí koronaviru již toto číslo desetinásobně přesáhl.

„Víme, že covid-19 se rychle šíří, a víme, že je smrtelný – desetkrát nebezpečnější než pandemie chřipky z roku 2009.“ Cituje Ghebreyesuse The Independent.

Generální ředitel WHO připomenul, že zastavit velmi rychlé šíření koronavirové infekce je možné díky ranému zjištění případů onemocnění, testování, izolaci a monitorování kontaktů.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů WHO bylo infikováno více než 1,9 milionu lidí, zemřelo přes 119 tisíc. Naopak se zatím vyléčilo více než 452 tisíc osob.

Nejtěžší situace je v USA, ve Španělsku a v Itálii. V Číně, ze které se epidemie začala šířit, před několika dny informovali o jejím skončení a otevřeli Wu-chan, kde se na konci prosince loňského roku objevily první případy onemocnění.