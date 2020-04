Ve Fantastických zvířatech 3 se objeví dvě postavy z Harryho Pottera

Očekává se, že roli lesníka z Bradavic bude hrát Robbie Coltrane. Není jasné, jak přesně to bude provedeno, ale jelikož Harry Potter a Fantastická zvířata mají stejnou franšízu (Wizarding World), je obsazení Rubeuse ve filmu teoreticky možné.

K němu se může připojit též Tom Raddle, tedy Voldemort jako dítě.

Premiéra pokračování režiséra Davida Yatese (autora několika filmů o Potterovi) a scenáristů Joanne Rowlingové a Steva Klovese se pravděpodobně uskuteční 12. listopadu 2021.

Herec, který hrál Luciuse Malfoye, uvedl, co se stalo jeho hrdinovi

Britský herec Jason Isaacs dříve řekl, co se stalo jeho postavě poté, co ve finále uprchl se svou manželkou a synem Dracem.

„Myslím si, že po tom, co se stalo, by se uzavřel do sebe a jeho hlavní obranou by byly peníze. Také se mi zdá, že by zcela ztratil respekt svého syna a manželky,” připustil herec.

Podle něj by se společnost Luciusovi Malfoyovi úplně vyhnula a zbytek jeho dnů by seděl ve svém sídle, kde by brzy zemřel.

Média se dozvěděla, o čem by mohl být nový film o Harrym Potterovi

Novináři z We Got This Covered se dříve dozvěděli, že tvůrci filmů o Harrym Potterovi hodlají ukázat pokračování kouzelné pohádky.

Očekává se, že děj nového filmu bude založen na příběhu, který se stane o 20 let později. Většina původního obsazení se vrátí a přidá se několik dějových linek.

Takže jednou z ústředních postav bude dcera lorda Voldemorta, která se ho pokusí oživit. Kromě toho se uvádí, že film začne sérii, jejíž zápletka se zaměří na Albuse Severuse, nejmladšího syna Harryho Pottera, který se poprvé objevil v epilogu druhé části Relikvie smrti.

Zdroj nevylučuje, že na scénáři filmu bude pracovat britská spisovatelka Joanne Rowlingová.