Ruští vědci vytvořili „hledí“ na ochranu lékařů před koronavirem. Jako model se používá verze z Česka

V současné době je již organizována výroba ochranných štítů pro infektology moskevských klinik.

„Speciální hledí z průhledného polymeru umožní zcela chránit obličej, a to včetně očí. Používá se jako dodatečné ochranné opatření. Rám ochranného štítu se tiskne z biologicky rozložitelného plastu pomocí 3D tiskárny. Tým pracuje jako podpora celoruského dobrovolnického projektu s názvem Výrobci proti covidu a plánují zahájit výrobu až 1000 štítů za týden. První série vybavení od týmu FabLab Národní výzkumné technologické univerzity MISiS bude lékařům k dispozici už tento týden,“ řekli v tiskové službě.

Dané vybavení se skládá z průhledného listu a plastového rámu, který se na hlavě drží pomocí obyčejné gumy. Plast, ze kterého je štít vyroben, je odolný vůči antiseptickým roztokům a umožňuje ošetření štítů po každé směně. Rám držáku se tiskne na 3D tiskárnách z PLA plastu. Jako model pro tisk se používá verze vyvinutá českou společností PRUSA.

„Dokonce i při použití trysek s velkým průměrem a extrémním režimu tiskárny trvá vytisknutí rámu pro jeden štít více než hodinu. Další nevýhodou produktu z 3D tiskárny je omezená schopnost jej dále dezinfikovat. Například část vytištěná z polylaktidu se deformuje během dlouhodobého zahřívání nad 70 °C. Abychom tyto nedostatky překonali, osvojujeme si alternativní metody: adaptovali jsme zdrojový kód modelu štítu, který vyvinula společnost Makerspace Milwakee, v blízké době zahájíme výrobu asi 1000 štítů za týden,“ řekl Vladimir Kuzněcov, vedoucí FabLab Národní výzkumné technologické univerzity MISiS.

Projekt byl aktivně podporován výrobci z různých regionů Ruska, od Sibiře až po Moskvu. Operativně byl vytvořen pracovní telegramový kanál „Výrobci proti covidu“ (@help3d_covid19), který má již více než dva tisíce sledujících – lékařů a dobrovolníků. V online režimu mají výrobci zadaný „technický úkol“, společně upravují formu produktu a režimy práce strojů.

„Projekt má koordinátory a obecný registr, do kterého se zadává produkovaný objem výrobků a kontaktní údaje výrobců. My máme za úkol rychlou výrobu, rozdělování a distribuce štítů se pak provádí pomocí pracovníků logistiky projektu,“ dodal Kuzněcov.