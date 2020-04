Trump vyhrožuje Pekingu kvůli původu koronaviru

Americký prezident si vzal Čínu na paškál, když se ho jeden ze žurnalistů zeptal, proč Peking nenesl žádné „následky“ za „dezinformování“ během pandemie.

„To vám neřeknu. Čína to zjistí. Proč bych vám to měl říkat?“ odpověděl Trump. „Jak víte, že neexistují žádné následky? Zjistíte to,“ dodal.

Jeho slova přišla ve stejnou dobu, kdy americký senát začal vyšetřovat reakci na pandemii koronaviru . Senátor Ron Johnson prohlásil, že vyšetřování bude klást těžké otázky ohledně toho, proč nebyly Spojené státy připraveny krizi zvládnout. Vyšetřování se také bude zabývat Světovou zdravotnickou organizací a Čínou.

„Odkud to všechno začalo? Bylo to z přenosu mezi zvířetem a člověkem? Bylo to z laboratoře v Číně?“ řekl Johnson v pondělí. „Potřebujeme vědět, jakou roli mohla hrát Světová zdravotnická organizace při pokusu to vše zakrýt,“ dodal.

Obvinění, že Čína by částečně mohla nést vinu na za pandemii, také zazněla ze strany amerického ministerstva zahraničí. Ministr Mike Pompeo v rozhovoru prohlásil, že Čína selhala, když neinformovala svět o covidu-19 včas. Prohlásil, že vláda se snaží o překonání krize, ale později bude čas na rekonstrukci událostí.

USA a Čína si v minulosti vyměnily obvinění z pokusů o skrytí původu viru.

„Podivné počty obětí“

Český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek se ve svém příspěvku na sociální síti věnoval číslům, která ukazují oběti nového koronaviru. Novináři by prý měli provést jednoduchou početní operaci a srovnat absolutní čísla s počtem obyvatel.

Robejšek uvádí, že naše veřejnost je plně informována o absolutních počtech nakažených a zemřelých s covidem-19. „A čím větší číslo tím tučnější nadpis,“ myslí si.

Uvádí také oblíbený titulek, který je často k vidění. Jedná se o: „USA mají nejvíce nakažených koronavirem na světě.“ Podle něj je pak v textu s takovým nadpisem uvedeno například: „Počet mrtvých s koronavirem v USA v sobotu překročil množství zemřelých v Itálii. Univerzita Johnse Hopkinse uvádí, že je ve Spojených státech aktuálně 19 701 zemřelých, zatímco v Itálii 19 468.“