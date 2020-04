Vědci našli „slabé místo“ koronaviru

Podotýká se, že se koronaviry spojují s buňkami pomocí S-proteinů, které tvoří jejich „korunu“. Přitom S-proteiny SARS-CoV-2 jsou pokryté menšími molekulami sacharidů – glykany, které díky tomu, že obsahují malé množství specifické molekulární informace, brání imunitě v tom, aby virus rozeznala.

„Díky sacharidům jednají viry jako vlci v rouše beránčím, zjistili jsme však, že se to koronaviru nedaří tak dobře, jako jiným,“ řekl jeden z autorů studie profesor Max Crispin.

Pracovníci univerzity v Southamptonu zjistili, že v sacharidové „kamufláži“ SARS-CoV-2 jsou zjevné mezery. Dělá to tento virus zranitelnějším například ve srovnání s HIV, u něhož jsou povrchové proteiny chráněny neproniknutelným sacharidovým obalem.

Podle názoru odborníků objev nezakrytých úseků S-proteinu umožní udělat SARS-CoV-2 pro imunitu „viditelným“ a také vykonstruovat laboratorní protilátky, které se budou spojovat s obnaženými úseky proteinové molekuly a bránit jí v působení na buňku.

Vývoj vakcín v Číně

Čínské úřady schválily klinické zkoušky tří vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2, prohlásil ředitel departamentu pro vědeckotechnický rozvoj Ministerstva vědy a techniky ČLR Hu Yuanbin. Upřesnil, že jako první byl schválen přípravek na základě adenovirového vektoru, který vyvinul tým akademika Cheng Weie. Minulý týden začali vědci nabírat dobrovolníky pro druhou etapu testů – podle slov Yuanbina jde o první na světě vakcínu proti koronaviru, která dospěla do této fáze. Kromě toho schválení klinických zkoušek inaktivované vakcíny dostal tým Wu-chanského ústavu virologie při Čínské akademii věd a Wu-chanského ústavu biologických přípravků (patří do Sinopharm Group) a také pekingská společnost Sinovac Research & Development Co.