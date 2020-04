Harry se pravděpodobně vzdá dlouhodobého koníčka kvůli Meghan Markleové, tvrdí kamarádka prince

Nyní, když se bývalý královský pár a jejich téměř jednoletý syn Archie přestěhovali do USA, aby se usadili na rodné zemi Meghan Markleové v Kalifornii, Harryho přítelkyně doktorka Jane Goodallová odhalila, že se jeho život opravdu změnil.

Vědkyně Goodallová promluvila pro Radio Times o loveckém koníčku Harryho a jeho bratra prince Williama. V rozhovoru navrhla, že Meghan má určitou úroveň vlivu na manžela, což naznačuje, že opustí své staré záliby.

„Myslím si, že Harry s tím skončí, protože Meghan nemá ráda lov,“ poznamenala výzkumnice, která dříve též zmínila, že by mohla být jedním z prvních lidí mimo rodiny, která držela malého Archieho po narození.

Princ William a princ Harry byli naposledy viděni při tomto sportu v prosinci 2018, kdy se společně s princem Charlesem účastnili každoročního královského střeleckého dne. Předpokládá se, že Kate a Megan, aktivistky za práva zvířat, se v té době připojili k manželovi pouze na oběd.

Když mluvila o výzvách nového amerického života páru, Goodallová přiznala, že neví, jak se bude Harryho kariéra rozvíjet poté, co on a jeho manželka opustili své královské posty, aby začali vydělávat samostatně.

„Nevím, jak se jeho kariéra vyvine, i když jsme v kontaktu. Myslím, že právě teď považuje život za trochu náročný,“ řekla.

Poté, co členové královské rodiny odstoupili z funkce vyšších členů královské rodiny ve snaze vést finančně i jinak svůj nezávislý život, se na chvíli přestěhovali do pronajatého kanadského panství a poté, než se uzavřely hranice s USA kvůli nouzovému stavu, se přestěhovali do Kalifornie.

Pár zde, jak již bylo oznámeno, pracuje na svém novém, multimediálním charitativním projektu – neziskové říši s názvem Archewell, která bude zahrnovat provádění sociálního a psychologického poradenství, jakož i konzultace o výživě a dietě.