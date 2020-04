Bulharsko: Máme téměř nejnižší příjmy v EU, ale parlament chce nakupovat F-16 a další šrot

„Samozřejmě mi hned řeknou: „V té době jsme nemohli vědět, že vznikne taková krize.“ A já odpovím: Samozřejmě, nikdo s ničím takovým nepočítal. Velmi dobře jste ale věděli, že Bulharsko se nachází na konci škály EU podle příjmů, a že my jsme nevyplnili to hlavní slib – přijmout minimální rozměr penze. (Věděli jste – red.), že necháme velkou část bulharského národa v bídě a v očekávání pomoci. A nehledě na to jste odhlasovali letouny za cenu více než dvě miliardy (leva – red.) a další železo o ceně více než dvě miliardy leva,“ řekl Mareški na zasedání parlamentu.

Politik znovu prohlásil, že nemá nic proti nákupu moderních zbraní, ale jen tehdy, když obyvatelé Bulharska nebudou mít žádné problémy.

„Jen když je přístup k medicíně a lékům, když se rozvíjejí firmy, rostou platy a penzisté důstojně procházejí skrze své stáří. V takovém případě můžeme přemýšlet o luxusních vojenských hračkách,“ dodal.

Politik také prohlásil, že v současné době není čas na podporování výroby zbraní, nýbrž je nezbytné léčit lidi a zachraňovat životy.

Bulharsko v srpnu zaplatilo za osm amerických strojů F-16 téměř 1.26 miliardy dolarů. Letouny budou dodány v letech 2023 a 2024.

Země také zvolila německou společnost Lurssen Weft GmBH, která jí má dodat dvě hlídkové lodě. Bulharsko dále provádí soutěž na dodávku 150 obrněnců, které se účastní čtyři zahraniční společnosti.

Slováci řešili náklady na obranu

Zástupce generálního tajemníka Severoatlantické aliance Mircea Geoana vedl telefonní rozhovor se slovenským ministrem obrany Jaroslavem Naděm za OĽaNO. Tématem jejich rozhovoru byla nejen situace spojená s pandemií koronaviru. Dalšími tématy, která probírali, byl vliv koronaviru na současné aktivity NATO či náklady na obranu.

„Aliance představuje i v současné krizové situaci opravdu efektivní platformu na sdílení zkušeností, pomoc a asistenci mezi spojenci. Máme nejen možnost ukázat sílu jednotného postupu, ale také využít vícero možností Aliance při reakci na pandemii,“ uvedl ministr.

V souvislosti s koronavirem se oba muži dotkli i toho, jaký vliv má pandemie na alianční a mezinárodní operace. Zmiňme, že každý členský stát přijal jistá opatření kvůli omezení šíření viru. Kvůli tomu byl například zredukován počet sil, které participují na cvičeních Defender Europe 2020.