Geologové objevili „únik“ těžkého železa z jádra Země

Laboratorní experimenty a počítačové simulace ukázaly, že těžké izotopy železa jsou schopny migrovat z jádra Země do pláště a pak být vymrštěny na povrch sopečnou lávou.

Zemský plášť začíná v hloubce asi 30 kilometrů, dosahuje asi 2900 kilometrů a prochází do železo-niklového jádra planety. Žádný dosud vyvrtaný vrt nedosáhl pláště. Nicméně kamenné meteority z rozšířené skupiny chondritů – „stavebních odpad“ z doby vzniku sluneční soustavy – jsou podobné jeho složení. To potvrzuje analýza lávy, která se z hlubin Země na povrch dostala sopečnými procesy.

Na druhé straně se v chondritech nachází mnohem méně těžkých izotopů železa než v některých sopečných horninách; tento rozpor dosud zůstával záhadou. Navíc spodní 200kilometrová vrstva pláště na hranici jádra vykazuje abnormální seismické vlastnosti. Charles Lesher, profesor na Univerzitě Aaarchus v Dánsku, byl schopen vysvětlit tyto zvláštnosti. Článek vědců je publikován v časopise Nature Geoscience.

V laboratoři vědci simulovali přechod mezi spodním pláštěm a vnějším jádrem, včetně vysokého tlaku a teplotního gradientu, který je v jádře výrazně vyšší (až 2100-2300 Kelvinů). Bylo zjištěno, že v takovém systému existuje oddělení izotopů železa: těžší atomy prokazují větší mobilitu, migrují do oblasti nízké teploty a tlaku – a hromadí se tam. Během miliard let by tento proces mohl snadno vést k nasycení pláště těžkým železem.

Geologové navíc provedli počítačovou simulaci migrace těžkého železa v širším měřítku. Výpočty ukázaly, že tyto izotopy jsou schopny proniknout nejen do pláště, ale také stoupat výš. Z plášťovými chocholy mohou dosáhnout zemské kůry, a nakonec jsou vyhozeny na povrch sopkami jako součást čedičové lávy.

Studium fyzikálních procesů probíhajících na hranici jádra a pláště je důležité pro pochopení seismické aktivity v hlubokém plášti, stejně jako pro modelování chemické a tepelné výměny mezi hlubokými vrstvami Země a jejího povrchu.