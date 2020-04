Byl sestaven žebříček nejbezpečnějších států během pandemie. Jaká místa zaujímají Česko se Slovenskem?

Podle zveřejněných výsledků studie se na 1. místo z hlediska bezpečnosti a stability v době epidemie dostal Izrael, na druhém místě je Německo a dalším lídrem je Jižní Korea. Z celkem 40 zemí se do top desítky dostaly také Austrálie, Čína a Japonsko. Česká republika se umístila na 25. místě, Slovensko má 38. pozici.

V DKG však také představili žebříček 20 zemí, které podle odborníků konsorcia mohou během pandemie čelit rizikům. V první pětce jsou Itálie, USA, Velká Británie, Španělsko a Francie. Následují Švédsko, Írán, Ekvádor, Filipíny a Rumunsko. Rusko obsadilo v tomto hodnocení 12. místo.

Kritéria a možná aktualizace

Při výpočtu hodnocení analytici dávali pozor na informace o tom, kdy v zemích vstoupila v platnost omezení pohybu a také na jejich rozsah. Dále byly zkoumány údaje o délce karantény , o případech jejího porušení a o státních opatřeních ekonomické podpory. Mimo jiné se analyzoval přístup k testování na koronavirus, možnosti zdravotnického systému a další nouzová opatření zavedená státy.

Jak zdůrazňuje DKG, při výpočtu ratingu byly použity informace z otevřených zdrojů, včetně údajů Světové zdravotnické organizace a Univerzity Johna Hopkinse.

Analytici však upozorňují, že data jsou neustále aktualizována a v budoucnu se může rozdělení míst v žebříčku změnit.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

K dnešnímu dni se infekce covidu-19 rozšířila téměř po celém světě. Podle posledních údajů WHO bylo infikováno více než 1,9 milionu lidí, zemřelo přes 122 tisíc. Naopak se zatím vyléčilo více než 460 tisíc osob.