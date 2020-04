Trump promluvil o pozastavení financování WHO. „Teď na to není čas,“ namítají v OSN

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Washington pozastavuje financování Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle názoru generálního tajemníka OSN však teď není čas na podobná rozhodnutí.

„Pozastavuji financování Světové zdravotnické organizace, dokud nevyšetří chyby v reagování a zatajování šíření koronaviru,“ prohlásil americký prezident.

Podle Trumpova tvrzení WHO včas neposkytla potřebnou informaci a neřekla světové veřejnosti pravdu. „WHO nedokázala splnit tuto svou hlavní povinnost a musí být pohnána k odpovědnosti. Je to už načase po všech těch desetiletích,“ prohlásil Trump.

Šéf Bílého domu obvinil organizaci z toho, že neověřila důvěryhodné informace z Wu-chanu, které odporovaly oficiálním informacím čínských úřadů. „Existovaly důvěryhodné informace o možnosti přenosu infekce z člověka na člověka v prosinci roku 2019, mělo to WHO podnítit k tomu, aby fakta ověřila, a aby to udělala neodkladně,“ řekl.

Podle Trumpova názoru bylo v důsledku nečinnosti organizace promarněno mnoho času. Kdyby byli do Číny včas posláni odborníci WHO, aby situaci vyhodnotili, bylo by možné zabránit, velkému počtu obětí a ekonomickým následkům, tvrdí prezident USA. Organizace trvala mj. na tom, že nebylo nutné pozastavit letecké spojení.

„Amerika a celý svět věřily, že WHO poskytuje přesné a včasné informace, dává závažná doporučení a přijímá rozhodnutí o ochraně zdraví. Když nemůžeme WHO důvěřovat, bude naše země muset hledat jiné varianty spolupráce s jinými zeměmi, abychom dosahovali svých cílů v oblasti zdravotnictví, jinou volbu nemáme,“ řekl Trump.

„Budeme se i nadále stýkat s WHO, abychom viděli, jestli mohou provést podstatné reformy,“ dodal.

Komentář Ministerstva zahraničí USA

Rozhodnutí o pozastavení financování WHO okomentovali také na americkém ministerstvu zahraničí. Podle názoru ministra zahraničí USA Mikea Pompea Světová zdravotnická organizace v případě s covid-19 svou práci neudělala

„Potřebujeme odpovědi na otázky, potřebujeme průzračnost… Potřebujeme, aby WHO dělala svou práci a plnila svou hlavní funkci – aby měl svět přesné, včasné, efektivní a hodnověrné informace o tom, co se děje v oblasti zdravotnictví v globálním měřítku. A v tomto případě to neudělali,“ řekl Pompeo v rozhovoru pro televizní stanici Fox News.

Generální tajemník OSN je proti

Z hlediska generálního tajemníka OSN však bylo rozhodnutí prezidenta USA chybou.

„Teď není čas na škrtání prostředků vyčleňovaných Světové zdravotnické organizaci nebo jakékoli jiné humanitární organizaci, která bojuje s virem,“ uvádí se v prohlášení Antónia Guterrese.

Jak podotkl generální tajemník OSN, má mezinárodní společenství pracovat svorně na tom, aby pandemii zastavilo a zlikvidovalo její „ničivé následky“.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov při komentáři Trumpových výroků varoval před pokusy o politizaci tématu koronaviru a činnosti Světové zdravotnické organizace.