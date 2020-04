Americký časopis napsal o „ropné pasti“ pro Trumpa

Nedávná dohoda OPEC+ o snížení těžby ropy zahnala prezidenta USA Donalda Trumpa do pasti, píše časopis The American Conservative. V článku se zdůrazňuje, že americký předák si dosažení dohody dává za zásluhu a odvolává se na to, že právě on dokázal Mexiko přemluvit, aby ustoupilo.