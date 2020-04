Po stopách Lynche. Na internetu se objevily první záběry z filmové adaptace Duny

Právě Chalamet hraje Paula Atreidese, který se na zveřejněné fotografii prochází po své domovské planetě Caladan.

„Pro mě je ta nejzajímavější věc to, že v příběhu takového měřítka a s takovým množstvím detailů o budování světů je hlavní postava záporná,“ řekl publikaci herec.

Zmiňme, že do projektu se zapojili také Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem či Dave Bautista. Režie se ujal Denis Villeneuve, scénáře kromě něj ještě Eric Roth a Jon Spaihts. Hudbu k filmové adaptaci složil známý Hans Zimmer.

Pár slov řekl také režisér. Ten konstatoval, že na 55 let starou knižní předlohu nahlíží skoro jako proroctví, jelikož se planeta mění a my se tomu musíme přizpůsobit. Uvedl, že se jedná o příběh o dospívání, ale zase je to i výzvou k akci pro mladé lidi. Na samotnou knihu nahlíží jako na vzdálený portrét ropného průmyslu, kapitalismu a vykořisťování planety. Tento projekt vnímá také jako nejtěžší za celou svou kariéru.

Filmová adaptace

Jak již bylo zmíněno, film vznikl podle předlohy stejnojmenné knihy Franka Herberta z roku 1965. Pokusů o zfilmování této klasiky bylo již několik, například v roce 1984 natočil Dunu režisér David Lynch. V letošním roce se tak dočkáme další verze. Příběh se točí kolem dějin rodu Atreidů, kteří válčí s tyranskými Harkonneny, dále kolem svobodného pouštního kmene Fremenů.

Co se týče zájmu všech, pak je to zvláštní malá planetka Duna, respektive Arrakis, která má nedostatek vody. Ačkoliv se zdá, že na ní není nic zajímavého, opak je pravdou. Nachází se na ní jediné známé naleziště koření zvláštního druhu, které od domorodců dostalo název melanž.

Má velkou moc – umí prodloužit lidský život a člověk po něm získává mimořádné psychické schopnosti. To má důležité využití také v meziplanetární dopravě, bez které by se rozpadl celý vesmír. Není tak divu, že planetka způsobuje tak ohromný zájem.

Vypuštění filmu je naplánováno zatím na prosinec letošního roku. Vzhledem k tomu, že film je již v postprodukci, pandemie jej postihnout nestihla. Adaptace má být ovšem rozdělena do dvou dílů, tudíž je otázkou, zda se odkladu nedočká druhý díl.