V Kremlu okomentovali pozastavení financování WHO ze strany USA. G20 úsilí této organizace podpořila

G20 na svém video summitu podpořila úsilí Světové zdravotnické organizace v boji proti covid-19, oznámil novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, když komentoval prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa o pozastavení financování WHO. Podotkl, že Rusko ve své pozici vychází právě z prohlášení G20.

Trump v úterý prohlásil, že Washington zastavuje financování WHO, která podle jeho slov neposkytla včas informace o koronaviru a také neřekla světové veřejnosti pravdu.

„V daném případě si můžeme vzpomenout na 26. březen tohoto roku, na mimořádný summit předáků G20. Prezidenti zemí dvacítky uspořádali summit, podle jehož výsledku schválili zkoordinované prohlášení pod titulkem Prohlášení o nové koronavirové infekci covid-19. Uvádí se v něm, že G20 je spolu se Světovou zdravotnickou organizací odhodlána udělat vše možné pro zastavení pandemie,“ řekl Peskov.

Podle slov Peskova se v prohlášení uvádí, že prezidenti zemí G20 plně podporují úsilí WHO a jsou odhodláni i nadále posilovat její pravomoc pro koordinaci mezinárodního boje s pandemií. Hlavy států kromě toho nařídily, aby WHO za spolupráce s jinými profilovými organizacemi rozebrala existující nedostatky v připravenosti na pandemii a připravila zprávu pro společnou schůzku ministrů financí a zdravotnictví v nejbližších měsících s cílem realizace globální iniciativy pro pohotové reagování na pandemii.

„Takže vidíme, že prezidenti G20 včetně prezidenta RF Vladimira Putina skládají ve WHO naději na další práci pro rozbor zkušeností z této pandemie a podporují činnost WHO. Právě z toho vycházíme my v Moskvě,“ podotkl Peskov.