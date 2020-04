Gorbačov zareagoval na pandemii a vyzval k demilitarizaci politického myšlení. Navrhuje první krok k „nové civilizaci”

Podle Gorbačova se výskyt koronavirové infekce ukázal být vyzvou, se kterou se žádná země nemůže vypořádat sama, ale kterou je třeba okamžitě porazit. Vyzývá však k zamyšlení se o budoucnosti, která bude následovat po krizi.

„Nyní naléhavě potřebujeme zcela přehodnotit koncept bezpečnosti. I po skončení studené války se na to díváme hlavně z vojenského hlediska. Během několika posledních let jsme slyšeli jen o zbraních, raketách a leteckých úderech,” píše Gorbačov.

Letos se svět již ocitl na pokraji střetu velmocí v Íránu, Iráku či Sýrii, ale závod o zbraně nevyřeší globální problémy, poznamenává bývalý sovětský prezident a navrhujemezinárodních vztahů a politického myšlení. Podle něj je třeba se soustředit na jídlo, vodu a čisté životní prostředí a pečovat o zdraví lidí.

„Aby se to řešilo na nejvyšší mezinárodní úrovni, vyzývám světové lídry, aby se po stabilizaci situace sešli na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN. Nemělo by to být nic jiného než revize celé globální agendy. Konkrétně je vyzývám, aby snížili vojenské výdaje o 10 až 15 %. To je nejmenší věc, kterou by měli udělat teď, jako první krok k novému vědomí, nové civilizaci,” vyjadřuje se.

Pandemie covidu-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covidu-19.

Celkový počet nakažených ve světě se blíží 2,1 milionu, nákaze podlehlo přes 137 tisíc lidí, zotavilo se přes 518 tisíc.