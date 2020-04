Vědci prostudovali ledovec v Grónsku. Byl odhalen příznak klimatické katastrofy?

Vědci z Kolumbijské univerzity USA zjistili, co stojí za rekordním ztenčením ledovce v Grónsku z roku 2019. O výsledcích studie se informuje na portálu Phys.org.

Analýza dat z družic, klimatických modelů a výsledků pozemních měření ukázala vědcům, že v roce 2019 došlo jen k druhému největšímu odtoku z tajícího ledu (v roce 2012 byla situace horší), ale z hlediska bilance šlo o největší změny v historii pozorování ledovce od roku 1948.

Odborníci však poznamenávají, že tání bylo způsobeno nejenom vysokou teplotou. Přispěly k tomu i změny v atmosférické cirkulaci: během velmi dlouhého období převládaly nad Grónskem vysokotlakové oblasti (anticyklóny). Právě ony bránily vzniku oblaků nad jižní častí ostrova a propouštěly více světla na povrch, což vedlo k tání ledové pokrývky. Kromě toho zároveň bránily sněžení.

„Napadlo asi o 50 miliard tun méně sněhu než obvykle, aby se zvětšila masa ledové pokrývky. Nedostatek sněhu také odhalil na některých místech tmavý, holý led a kvůli tomu, že ten neodráží tolik slunečního světla jako čerstvý sníh, absorboval více tepla a připíval ke zvýšení tání a odtoku,“ uvádí se.

Nastane malá doba ledová?

Systém anticyklónů se také otáčel ve směru hodinových ručiček, čím přiváděl vlhký teplý vzduch z jižních šířek na sever a vyvolával mírný skleníkový efekt. V roce 2019 byl počet dní s nepříznivými povětrnostními podmínkami bezprecedentní, ale v posledních několika desetiletích se staly stále častějšími. To by mohlo v nejbližší budoucnosti zhoršit předpovědi zvyšování hladiny moře.

Dříve po analýze dat shromážděných během 12 let satelity, které pozorovaly kruhový Beaufortův proud (Beaufort Gyre), odborníci zjistili, že tání ledovců a tvorba velkého množství studené sladké vody destabilizuje proudy a cykly v Atlantském oceánu. Podle něj rychlé tání ledů a uvolnění tající vody do Atlantiku by mohlo způsobit malou dobu ledovou.