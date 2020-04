Velvyslanectví RF se „přemístilo“ na jinou adresu, aby nesídlilo na náměstí Borise Němcova

Na ministerstvo zahraničí od Rusů dorazila nóta, v níž oznámili, že odteď jejich diplomatický úřad virtuálně sídlí v ulici Korunovační, kde byl dosud konzulární úsek. Vypadá to tedy, že velvyslanectví na nově pojmenovaném náměstí sídlit nebude. Jako oficiální adresu totiž bude používat zmiňovanou ulici Korunovační, na níž stojí druhá budova velvyslanectví, a to jen necelých 400 metrů od té hlavní.

„Ruská ambasáda nás dnes informovala o změně své doručovací adresy, jedná se v podstatě pouze o administrativní krok, který nemáme důvod jakkoliv rozporovat,“ uvedla.

Tuto skutečnost potvrdila i mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.

Dané velvyslanectví tímto krokem reagovalo na dopis, který jí zaslal pražský magistrát a v němž se oznamovala změna adresy. Uvádí se, že ruští diplomati zmíněné psaní k nótě přiložili. Pokud jde o samotné velvyslanectví, to na dotazy k důvodům změny adresy svého sídla zatím nijak nereagovalo.

K věci se však vyjádřil primátor Prahy Zdeněk Hřib. Ten uvedl, že snahu Rusů nechápe.

„Přijde mi to zvláštní. Vždyť i Vladimir Putin označil vraždu Borise Němcova za podlou a cynickou, s tím že organizátoři musí být potrestáni. Nechápu, proč se snaží vyhnout tomu, aby jejich ambasáda sídlila na náměstí pojmenovaném po někom, kdo zastával post jejich vicepremiéra,“ řekl.

Přejmenování náměstí

Dne 27. února došlo k přejmenování náměstí Pod Kaštany v Praze 6 na náměstí Borise Němcova. Datum ale nebylo vybráno náhodně, protože v noci na 28. února před pěti lety došlo k vraždě liberálního opozičního politika, který byl znám svou kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina. V letech 1997 až 1998 Němcov působil jako vicepremiér za prezidenta Borise Jelcina. Po odchodu z parlamentu v roce 2003 pomáhal organizovat pouliční protesty proti Putinovi.

Po jeho vraždě bylo odsouzeno pět vykonavatelů s odnětím svobody v rozmezí od 11 do 20 let. Soud odsoudil vraha Zaura Dadajeva na 20 let vězení, Anzora Gubaševa na 19 let, jeho bratra Shadida na 16 let, Temirlana Eskerchanova na 14 let, Chamzata Bachajeva na 11 let. Na seznamu hledaných je Ruslan Muchudinov, který je podle vyšetřování organizátorem, obviněn byl v nepřítomnosti. Vyšetřování dalších spolupachatelů a objednavatelů pokračuje.

Ruský prezident Vladimir Putin označil Němcovovu vraždu za ostudnou stránku v dějinách Ruska.

Na tuto změnu názvu, která se uskutečnila v Praze, dříve reagoval i tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Ten odhalení náměstí Borise Němcova v Praze označil za svrchované právo městských úřadů. Dodal však, že by Kreml upřednostnil to, aby městské úřady Prahy nezapomněly na Rudou armádu a její vojáky, kteří obětovali svůj život, aby osvobodili město od nacistů.

Přejmenování náměstí po opozičním politikovi vyvolalo velkou nevoli ze strany ruské vlády. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová jej označila za naprosto absurdní. „Pokud se ulicím, městům, náměstím dávají jména nějakých lidí, pak je to spjato s tím, nakolik vynikající byl ten či onen činitel,“ prohlásila.