Trump promluvil o tom, jak v USA vyšetřují verze o původu koronaviru

„Znamená to, že se dějí divné věci a že probíhá mnoho vyšetřování. A my hodláme (původ viru) zjistit. To je všechno, co mohu říci. Ať už vznikl kdekoli, pochází z Číny, a v jaké formě, to není důležité. Sto osmdesát čtyři zemí jím nyní trpí,“ řekl Trump na briefingu, když odpovídal na otázku, jak aktivně se vyšetřují verze o tom, že ve městě Wu-chan došlo k úniku viru.

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo již dříve požádal ČLR o transparentnost v otázce vzniku pandemie koronaviru. Přitom ale odmítl potvrdit či vyvrátit zprávy amerických médií o tom, že by virus mohl uniknout z laboratoře ve Wu-chanu.

„Nepříjemnou pravdou je, že Donald Trump nechal Ameriku otevřenou a zranitelnou vůči této pandemii. Nebral ohled na varování zdravotních expertů a zpravodajských agentur a místo toho věřil čínským vůdcům,“ prohlásil Biden na videu, které umístil na sociálních sítích.

Kandidát na prezidentský úřad za Demokratickou stranu Joe Biden již obvinil Trumpa z toho, že nedokázal hnát Čínu k zodpovědnosti za pandemii koronaviru.

Americký senátor Lindsey Graham v pořadu televizní stanice Fox News prohlásil, že Čína je odpovědná za umírání Američanů na koronavirus a za nezaměstnanost. Zdůraznil, že USA mají „Čínu donutit, aby změnila své chování“. Jako jeden z prostředků navrhl odepsání části amerického dluhu Číně.

„A chtěl bych začít odepisovat část našeho dluhu Číně, protože oni mají platit nám, a ne my jim!“ prohlásil senátor.

V pátek německý ministr zahraničí Heiko Maas v rozhovoru pro Bild uvedl, že ani od jedné země, a to ani od Číny, nelze očekávat kompenzaci ztrát způsobených koronavirem

Čína obvinění popírá

Dříve americká televizní stanice Fox News s odvoláním na vlastní zdroje oznámila, že první pacient s covid-19 pracoval v laboratoři Ústavu virologie v čínském Wu-chanu. Jeden zdroj Fox News obvinil Čínu z provedení „nejdražší operace v dějinách pro zatajování důkazů“. Přitom se tvrdí, že laboratoř nevyvíjela biologické zbraně, ale měla prokázat vynikající výsledky, kterých čínští vědci dosáhli při zkoumání virů.

Čínské ministerstvo zahraničních věcí dříve prohlásilo, že Čína od samého začátku zastávala otevřenou a odpovědnou pozici v otázce zveřejňování údajů o epidemii koronavirové infekce.

Čínské úřady dne 31. prosince 2019 informovaly WHO o případech neznámé pneumonie ve městě Wu-chan ve střední části země (v provincii Chu-pej). Odborníci zjistili, že jejím původcem je nový koronavirus. Později dostala choroba oficiální označení covid-19.

Světová zdravotnická organizace dne 11. března vyhlásila epidemii nové koronavirové infekce za pandemii. Podle nejnovějších údajů WHO bylo ve světě zaznamenáno téměř 2,2 milionu případů onemocnění a přes 154 tisíc lidí zemřelo.

Nejvíce nakažených hlásí Spojené státy. Novým koronavirem se tam nakazilo přes 700 tisíc osob. Celkem zemřelo více než 37 tisíc obyvatel. Nejvíce smrtí hlásí New York, kde koronavirus připravil o život přes 13 tisíc lidí.