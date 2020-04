Koronavirus a situace v Rusku: Počet nakažených se zvýšil o 4785 lidí

Nové případy onemocnění covid-19 byly zaznamenány v 79 regionech Ruska. Nejvíce jich je v Moskvě – 2649. Dalších 428 případů bylo zaznamenáno v Moskevské oblasti a 139 v Petrohradu.

Celkový počet onemocnění od začátku epidemie tak dosáhl čísla 36 793. Denní přírůstek činil 15 procent. Za tuto dobu zemřelo 313 lidí a uzdravilo se jich 3057.

V Moskvě tvoří prakticky polovinu (45 procent) nových pacientů lidé ve věku 18 až 45 let. Zhruba 13,5 procenta pacientů je starších 65 let, z nichž čtyři procenta jsou starší 80 let. Dále 6,5 % nakažených tvoří děti.

Pandemie koronavirové infekce covid-19 zachvátila prakticky celý svět. Podle nejnovějších údajů WHO bylo nakaženo přes 2,2 milionu lidí a více než 154 tisíc lidí zemřelo. Přes 581 tisíc pacientů se vyléčilo. Nejvíce nemocných je v USA – přes 710 tisíc lidí. Zde bylo zaznamenáno také nejvíce obětí (přes 37 tisíc). Za USA následují Itálie, Španělsko a Francie. Čína, kde bylo původní ohnisko infekce, oznámila před několika dny vítězství nad epidemií.

Putin nařídil resortu obrany, aby vypracovalo opatření pro boj s koronavirem

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil Ministerstvu obrany RF, aby do 22. dubna předložilo návrhy na možné zapojení speciálních sil a prostředků ozbrojených sil do boje s koronavirem. Patřičné nařízení bylo uveřejněno na webu Kremlu.

„Ministerstvo obrany RF má předložit návrhy na možné zapojení speciálních sil a prostředků Ozbrojených sil RF do boje proti šíření nové koronavirové infekce. Termín – 22. duben 2020,“ uvádí se nařízení.

Dříve Putin nařídil odložení tradiční vojenské přehlídky při příležitosti porážky nacistického Německa.